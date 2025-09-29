Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Bão cuốn sập mái kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

  • Thứ hai, 29/9/2025 13:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mái kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II (tỉnh Hà Tĩnh) bị mưa to kèm theo gió lớn cuốn sập.

Đại diện Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II cho biết khoảng 22h ngày 28/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến mái kho chứa than của nhà máy đổ sập. Hiện, đơn vị đang chờ mưa tạnh mới có thể khảo sát và lên phương án khắc phục.

Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II (VAPCO) gồm hai tổ máy số 1 và 2, công suất thiết kế 1.200 MV, đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng, thuộc phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, sử dụng than nhập khẩu. Hôm 18/9, tổ máy số 1 của nhà máy được đưa vào vận hành sau 4 năm thi công.

Bao Bualoi thuy dien anh 1

Mái kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II bị mưa to kèm theo gió lớn đánh sập. Ảnh: H.T.

Tại Hà Tĩnh, cơn bão số 10 với sức gió giật khủng khiếp đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Tại xã Thạch Khê, dù chưa có thống kê cụ thể nhưng những hình ảnh ghi lại được sáng 29/9 cho thấy sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão này. Rất nhiều nhà dân, trường học bị hất tung mái, hư hại.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn cho biết lúc 10h ngày 29/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 19.0 độ Vĩ Bắc; 104.7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Bão Bualoi hiện đã giảm 2 cấp (cấp 11 xuống cấp 9)

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Hà Tĩnh

      Hà Tĩnh
      • Diện tích: 5.997,3 km²
      • Dân số: 1.242.700 người
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 239
      • Biển số xe: 38

    Đọc tiếp

