Bão cuốn sập mái kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

Mái kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II (tỉnh Hà Tĩnh) bị mưa to kèm theo gió lớn cuốn sập.

Đại diện Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II cho biết khoảng 22h ngày 28/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến mái kho chứa than của nhà máy đổ sập. Hiện, đơn vị đang chờ mưa tạnh mới có thể khảo sát và lên phương án khắc phục.



Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II (VAPCO) gồm hai tổ máy số 1 và 2, công suất thiết kế 1.200 MV, đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng, thuộc phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD , sử dụng than nhập khẩu. Hôm 18/9, tổ máy số 1 của nhà máy được đưa vào vận hành sau 4 năm thi công.

Mái kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II bị mưa to kèm theo gió lớn đánh sập. Ảnh: H.T.

Tại Hà Tĩnh, cơn bão số 10 với sức gió giật khủng khiếp đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Tại xã Thạch Khê, dù chưa có thống kê cụ thể nhưng những hình ảnh ghi lại được sáng 29/9 cho thấy sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão này. Rất nhiều nhà dân, trường học bị hất tung mái, hư hại.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn cho biết lúc 10h ngày 29/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 19.0 độ Vĩ Bắc; 104.7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Bão Bualoi hiện đã giảm 2 cấp (cấp 11 xuống cấp 9)