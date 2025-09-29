Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xác định danh tính tài xế húc xe máy chờ đèn đỏ, dọa đạp nữ quân nhân

  • Thứ hai, 29/9/2025 13:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội CSGT số 7 làm rõ danh tính người lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, húc xe đang chờ đèn đỏ, còn dọa đạp nữ quân nhân tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân.

Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông) về hành vi không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

SH danh phu nu anh 1

Nguyễn Đức T. không đội mũ bảo hiểm, húc xe rồi giơ chân đạp vào xe máy của người phụ nữ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân.

Nguyễn Đức T. là người đàn ông bấm còi inh ỏi và cố tình húc vào xe máy của nữ quân nhân trong clip gây bức xúc.

Chiều 26/9, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh người đàn ông đi xe máy SH BKS 29T1 - 09670 bấm còi inh ỏi, húc vào xe của nữ tài xế đang dừng đèn đỏ.

Cụ thể, một phụ nữ mặc quân phục đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân (phường Hà Đông, TP Hà Nội) thì bị người đàn ông không đội mũ bảo hiểm đi xe máy cố tình húc vào. Đáng chú ý, người này còn tiếp tục giơ chân đạp vào xe máy của người phụ nữ. Sau khi đã vượt lên, nam tài xế còn cố tình lùi xe lại với thái độ đe dọa. Khi nữ quân nhân tắt máy xuống xe, người này liền rời đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7 vào cuộc xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người đàn ông lái xe SH trong clip là Nguyễn Đức T. và đã mời đến trụ sở công an làm việc.

SH danh phu nu anh 2

Nguyễn Đức T. tại cơ quan công an.

Tại buổi làm việc, T. đã nhận thức được hành vi thiếu chuẩn mực, đồng thời thừa nhận vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gồm không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Căn cứ tài liệu thu thập, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đức T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Công an phường Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xem xét xử lý.

Xử phạt tài xế xe SH không mũ, không gương, đá vào xe người đi đường

CSGT Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt đối với N.Đ.T. Ông T. là người điều khiển xe SH có hành vi dùng chân tác động vào xe người đi đường.

2 giờ trước

Tài xế xe bồn nghi đột tử, mất kiểm soát lái gây tai nạn ở TP.HCM

Sau vụ tai nạn, người dân đến kiểm tra và phát hiện tài xế xe bồn tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu nghi do tài xế xe bồn đột tử khi đang lái xe.

11:26 25/9/2025

Nữ tài xế cố thủ trong ôtô ở Bình Dương đã đến công an làm việc

Chiếc ôtô lưu thông vào làn đường ngược chiều, cản trở các phương tiện khác, song tài xế không di chuyển mà cố thủ trong xe, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

06:25 24/9/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/xac-dinh-danh-tinh-tai-xe-ngo-ngao-huc-xe-may-cho-den-do-doa-dap-phu-nu-ar968102.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

SH đánh phụ nữ SH đánh phụ nữ SH đá người

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý