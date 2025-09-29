Bão số 10 càn quét đất liền Việt Nam nhìn từ vệ tinh

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, bão số 10 đổ bộ và gây mưa lớn trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh đồ họa chụp lúc 1h ngày 28 và 29/9 (giờ Việt Nam) cho thấy bão di chuyển nhanh về đất liền. Theo ghi nhận, sức gió mạnh nhất của bão ở cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Ảnh: Zoom Earth.