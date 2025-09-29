Bão số 10 càn quét đất liền Việt Nam nhìn từ vệ tinh

|
Ảnh đồ họa từ nền tảng Zoom Earth chụp lúc 9h30 ngày 29/9 (giờ Việt Nam) cho thấy bão số 10 (Bualoi) vẫn ở trên đất liền Việt Nam. Tin cập nhật lúc 9h ghi nhận vị trí tâm bão khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 104,7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Ảnh: Zoom Earth.
|
|
Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, bão số 10 đổ bộ và gây mưa lớn trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh đồ họa chụp lúc 1h ngày 28 và 29/9 (giờ Việt Nam) cho thấy bão di chuyển nhanh về đất liền. Theo ghi nhận, sức gió mạnh nhất của bão ở cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Ảnh: Zoom Earth.
|
Trên Zoom Earth, người dùng có thể chỉnh chế độ xem vệ tinh hoặc bản đồ, các chi tiết như hướng gió, lượng mưa theo thời gian thực, dữ liệu cập nhật mỗi 10 phút. Ngoài ảnh vệ tinh, Zoom Earth cung cấp thông tin đường đi bão, tốc độ gió, áp suất, thông tin tổng quan về bão... Ảnh: Zoom Earth.
|
Bão số 10 xuất hiện ngay sau bão số 9 (Ragasa), hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines. Sau khi càn quét khu vực miền Trung nước này vào ngày 26/9, bão vào Biển Đông tối 26/9. Trên ảnh là hướng di chuyển bão số 10 từ 6h-9h30 ngày 29/9 chụp bởi vệ tinh Himawari-9 của Nhật Bản. Ảnh: Tropical Tidbits.
|
Hình ảnh trong chế độ theo dõi hơi nước chụp bởi Himawari-9. Vệ tinh này do Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vận hành, phóng lên quỹ đạo vào tháng 11/2016. Vệ tinh cung cấp thông tin chi tiết về bão, mưa và các hiện tượng thời tiết khác cho khu vực Đông Á, Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương, hỗ trợ dự báo và theo dõi thiên tai. Ảnh: Tropical Tidbits.
|
Hình ảnh cung cấp bởi Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) lúc 10h ngày 29/9 (giờ Việt Nam). Trước đó, bão Bualoi đổ bộ Philippines vào 26/9, gây thiệt hại nặng nề. Hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà để tránh bão, việc cứu hộ bị cản trở do hệ thống điện gián đoạn, nhiều tuyến đường ngập sâu. Ảnh: PAGASA.
|
Ảnh hồng ngoại màu chụp bởi vệ tinh Himawari-9 từ 19h ngày 28/9 đến 9h 29/9 (giờ Việt Nam). Với tốc độ di chuyển rất nhanh (có lúc nhanh hơn gấp đôi cơn bão thông thường), cường độ mạnh và hướng di chuyển tây tây bắc, Bualoi đang là cơn bão mạnh nhất tác động đến đất liền nước ta từ đầu năm. Ảnh: NOAA.
|
Vệ tinh chụp bão số 10 từ Biển Đông lúc 10h 29/9. Dự báo đến trưa nay, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển sang Thượng Lào. Từ 29/9 đến 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Ảnh: CIRA.
Những câu hỏi lớn - Vũ trụ
Sách đề cập đến những vấn đề cơ bản trong khoa học tự nhiên, dưới hình thức thảo luận 20 câu hỏi về thiên văn và vũ trụ như: Vũ trụ là gì? Vũ trụ rộng lớn thế nào? Vì sao các hành tinh luôn bay theo quỹ đạo?...