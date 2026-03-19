Nắng nóng năm nay gay gắt hơn 2025

Sự chuyển pha từ La Nina sang trung tính có thể khiến mùa hè năm nay nắng nóng nhiều hơn, gay gắt hơn so với năm 2025 trên phạm vi cả nước.

Tại Nam Bộ, nắng nóng năm nay đến khá sớm, ngày 8-9/2, nắng nóng cục bộ đã xuất hiện tại khu vực Đông Nam Bộ.

Dự báo nắng nóng năm nay gay gắt hơn năm 2025. Ảnh minh họa: Đức Nguyễn.

Trong thời kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ (16-20/2), Nam Bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, riêng tại Tây Ninh, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 37,5 độ. Như vậy nắng nóng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo khoảng ngày 21-22/3, Nam Bộ tiếp tục đón nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-27 độ.

Dự báo sang tháng 4, nắng nóng sẽ mở rộng phạm vi sang khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tại các khu vực này, đỉnh điểm nắng nóng năm nay sẽ xảy ra trong tháng 4 và tháng 5. Từ cuối tháng 5, khi Nam Bộ, Tây Nguyên bước vào mùa mưa, nắng nóng sẽ giảm dần.

Tại miền Bắc, nửa cuối tháng 3, khu vực Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng đầu tiên. Từ khoảng tháng 4, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng. Từ khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đồng thời gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8. Từ khoảng tháng 9, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Dự báo, nhiệt độ trung bình tháng 4-6 trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An trong tháng 4 có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 7-9, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ.

Miền Bắc cũng đang trải qua mùa đông ấm thứ hai trong lịch sử khi giá trị nhiệt độ trung bình trong cả 3 tháng chính đông (tháng 12/2025-2/2026) là 18.21 độ, cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1,67 độ, chỉ kém mùa đông năm 2018-2019.

Năm 2025, nhiệt độ trung bình tại Việt Nam đạt giá trị 24,04 độ, cao hơn trung bình nhiều năm là 0,27 độ, đứng thứ 13 trong lịch sử.

Trên phạm vi toàn cầu, năm 2025 là năm ấm thứ 3 được ghi nhận trong lịch sử. Điều đáng lưu ý, năm 2025 bắt đầu và kết thúc với hiện tượng La Nina yếu nhưng vẫn là một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu.

Dựa trên 8 bộ dữ liệu quốc tế hàng đầu được sử dụng để theo dõi nhiệt độ toàn cầu và được tổng hợp cho thấy mức nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 cao hơn khoảng 1,48 độ so với mức nhiệt độ trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (giai đoạn 1850-1900), phản ánh xu thế nóng lên của trái đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu.