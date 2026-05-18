Thanh tra toàn diện dự án Sông Lô bị khiếu kiện gần 30 năm ở Nha Trang

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô ở phường Nam Nha Trang, do Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang làm chủ đầu tư, là một trong những dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn.

Ngày 18/5, UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang.

Theo kế hoạch, đối với Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang do Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang làm chủ đầu tư, thời kỳ thanh tra tính từ khi triển khai dự án đến ngày 31/3/2026. Thời hạn thanh tra 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư; lập và điều chỉnh quy hoạch; giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước biển; xác định giá đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư; tiến độ triển khai dự án; cũng như việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan…

Thông qua cuộc thanh tra, Thanh tra Chính phủ sẽ đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Nếu phát hiện sai phạm, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị xử lý và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Đại diện đoàn thanh tra đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, cử cán bộ nắm chắc nội dung công việc để cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra.

Đối với Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang, đoàn thanh tra yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm quyết định thanh tra, bố trí nhân sự làm việc và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin cung cấp.

Đối với nội dung thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/3/2025 đến 30/4/2026; trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Mục tiêu của cuộc thanh tra là đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; xác định những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị giải pháp xử lý, khai thác hiệu quả quỹ tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ được làm rõ để xử lý theo quy định.