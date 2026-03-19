Một trung tâm ngoại ngữ đột ngột đóng cửa, có dấu hiệu lừa đảo

Nhiều người dân tại phường Tuy Hòa phản ánh đóng tiền học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ IALC lên tới 4-5 triệu đồng/khóa, song, chỉ học vài tuần thì trung tâm dừng hoạt động.

Trung tâm Anh ngữ IALC hiện đã đóng cửa, ngừng hoạt động. Ảnh: Tường Quân/TTXVN.

Ngày 19/3, bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã có văn bản đề nghị các phường: Tuy Hòa, Bình Kiến, Phú Yên, Hòa Hiệp, Đông Hòa phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến Trung tâm Anh ngữ IALC (phường Tuy Hòa) bị người dân phản ánh đã thu tiền học phí nhưng lại dừng hoạt động, cắt liên lạc.

Hiện, Sở vẫn chưa thể liên lạc được với giám đốc trung tâm để làm rõ những vấn đề liên quan.

Trước đó, nhiều người dân tại phường Tuy Hòa phản ánh về việc đóng tiền cho con của mình học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ IALC với số tiền 4-5 triệu đồng/khóa. Tuy nhiên, con họ chỉ học được vài tuần thì trung tâm thông báo tạm dừng hoạt động.

Nhiều phụ huynh đã liên hệ với lãnh đạo trung tâm để được hoàn tiền học phí nhưng không liên lạc được. Mặt bằng nơi trung tâm đặt trụ sở cũng đã đóng cửa khiến người dân lo lắng.

Phiếu thu học phí của học viên tại Trung tâm Anh ngữ IALC. Ảnh: Tường Quân/TTXVN.

Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (Sở Giáo dục và Đào tạo) đã liên hệ với giám đốc Trung tâm Anh ngữ IALC để xác minh nhưng không liên lạc được. Đơn vị cho thuê mặt bằng cho biết đã cắt hợp đồng với trung tâm do không trả tiền điện, nước, thuê mặt bằng.

Nhân viên làm việc tại trung tâm cho biết tháng 12/2025, trung tâm cho dừng hoạt động do không đủ kinh phí chi trả cho giáo viên.

Phòng sẽ tham mưu đề nghị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định vì có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trung tâm ngoại ngữ IALC được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên (cũ) cấp phép hoạt động vào tháng 4/2021 tại địa chỉ khu Apec Mandala Wyndham (đường Hùng Vương, phường Tuy Hòa). Người đại diện pháp lý là ông K.K.Kh (sinh năm 1982, trú Thành phố Hồ Chí Minh, chức vụ giám đốc).

Theo bà Lê Thị Kim Oanh, qua vụ việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn. Sở yêu cầu các trung tâm tổ chức hoạt động đúng nội dung cấp phép; không tự ý dừng hoạt động, thay đổi địa điểm, quy mô khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trường hợp tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động, các trung tâm phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm thông báo, giải quyết quyền lợi cho người học, giáo viên và các bên liên quan.

Sở yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng học phí; có phương án hoàn trả học phí khi không tổ chức giảng dạy theo cam kết; tuyệt đối không được chiếm dụng học phí. Các trung tâm thực hiện đầy đủ việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục như: đội ngũ, chương trình, học phí, thời gian học, chứng chỉ…

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 230 trung tâm ngoại ngữ được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho phép thành lập. Bên cạnh các cơ sở hoạt động hợp pháp, một số cá nhân, tổ chức tự ý mở lớp dạy ngoại ngữ nhưng không đáp ứng các điều kiện pháp lý theo quy định.

Một số trung tâm thực hiện sang nhượng nhưng không đăng ký thay đổi với cơ quan quản lý; có tình trạng sử dụng giáo viên không đủ bằng cấp, chứng chỉ sư phạm, quảng cáo có giáo viên bản ngữ hoặc hợp tác với tổ chức nước ngoài không đúng quy định.

Trong tháng 1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hai đơn vị vi phạm trong hoạt động đào tạo ngoại ngữ với các hành vi như: thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và sử dụng giáo viên không đảm bảo điều kiện theo quy định. Phòng đã chuyển hồ sơ vụ việc đến các Ủy ban Nhân dân xã, phường để xử phạt theo thẩm quyền với tổng số tiền 37,5 triệu đồng.