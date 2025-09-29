Cận cảnh tài xế xe SH không mũ, không gương, đá xe người đi đường
Đội CSGT số 7 làm rõ danh tính người lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, húc xe đang chờ đèn đỏ, còn dọa đạp nữ quân nhân tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân.
Sáng 29/9, một trận lốc xoáy dữ dội quét qua nhiều xã của tỉnh Ninh Bình, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Đội CSGT số 7 làm rõ danh tính người lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, húc xe đang chờ đèn đỏ, còn dọa đạp nữ quân nhân tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân.
Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia cho biết, bão số 10 có đặc điểm di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, cường độ mạnh, nguy cơ rủi ro thiên tai ở cấp 4.
Ngư dân Nguyễn Văn Trường ôm phao tiêu hàng hải suốt 6 giờ, sau khi tàu đánh cá bị sóng đánh chìm trước hoàn lưu bão của cơn bão số 10.
Trưa 27/9, một vụ cháy lớn bùng phát tại bãi giữ xe số 2366/1B đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 9, phường An Phú Đông (TP.HCM), kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.
Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đang xác minh kẻ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố tình “húc” vào xe máy của một phụ nữ mặc quân phục đang dừng đèn đỏ.
Tối 26/9 ở phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), cột điện cháy, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người đi xe máy ngang qua kịp thời bỏ xe tháo chạy nên may mắn thoát nạn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 10 (Bualoi) đi rất nhanh, càng vào bờ càng mạnh, do vậy công tác ứng phó cần khẩn trương.
Tài xế ô tô đầu kéo ôm cua tốc độ cao rồi phanh gấp, chiếc xe xoay ngang đường, đuôi rơ-moóc văng trúng xe máy, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.
Dù hệ thống camera AI đã được triển khai để giám sát và xử lý vi phạm, nhưng tại Hà Nội, không khó bắt gặp cảnh người dân vô tư vượt đèn đỏ, leo vỉa hè hay đi ngược chiều...