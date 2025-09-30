Mẹ già tử nạn trong căn nhà đổ sập, con gái khuyết tật bật khóc

Sáng 29/9, trận lốc xoáy quét qua Ninh Bình khiến cụ Trần Thị Sen (85 tuổi) tử nạn, người con gái khuyết tật bật khóc bên giữa đống đổ nát, nỗi đau bao trùm xóm nhỏ.

Ngôi nhà của mẹ con chị Sinh tan hoang sau cơn lốc dữ.

Khoảnh khắc sinh tử trong căn nhà nhỏ

Trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua Ninh Bình sáng 29/9 cướp đi sinh mạng cụ Trần Thị Sen (85 tuổi, ở xã Hồng Phong) để lại nỗi đau tột cùng cho chị Trần Thị Sinh, người con gái khuyết tật nhiều năm nay chỉ quanh quẩn chăm sóc mẹ già.

Trong căn nhà đổ nát, chị Sinh nghẹn ngào ôm chặt bức ảnh còn sót lại của mẹ. Giọng chị lạc đi: “Gần chục năm nay mẹ tôi nằm liệt giường vì tai biến. Tôi cũng không có công việc ổn định, chỉ biết nương tựa vào mẹ. Sáng nay, tôi vừa cho mẹ ăn xong thì gió nổi ào ào, mái tôn bay loạn xạ, tường nhà rung chuyển. Chưa đầy một phút, cả mái nhà sụp xuống.

Tôi vội chui xuống gầm giường. Em gái tôi đang đứng gần tủ lạnh thì bị tường đổ sập đè lên. Tôi không kịp kéo em lại. Khi căn nhà sập xuống, tôi gào gọi mẹ nhưng không thấy bà đáp lại. Tôi biết mẹ khó qua khỏi vì sức khỏe vốn đã quá yếu...”, chị Sinh nấc nghẹn.

Giữa đống đổ nát, chị Sinh nghẹn ngào tìm lại tấm ảnh của người mẹ vừa khuất.

Một tuần trước, em gái chị Sinh từ Gia Lai ra thăm mẹ, dự định sáng nay quay lại nhưng do mưa gió nên nán lại. Tai họa ập xuống bất ngờ khiến em gái chị bị thương nặng.

Nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm, hơn nửa giờ sau khi cơn cuồng phong đi qua, em gái chị Sinh được đưa đi cấp cứu, còn cụ Trần Thị Sen thì mãi mãi ra đi trong căn nhà gắn bó cả đời.

Tiếng gió như bom nổ, một cánh tay giơ lên cầu cứu

Hàng xóm của gia đình chị Sinh và cũng là nạn nhân trong trận cuồng phong, chị Trần Thị Tâm vẫn chưa hết ám ảnh: “Tầm 8h30, tôi đang làm may dưới bếp thì mất điện. Vừa kịp bước lên nhà chính thì nghe tiếng như bom nổ, kính vỡ tung. Gió cuốn đồ đạc bay khắp nơi. Tôi thấy nhà bà Sinh đổ sụp, sau đó có một cánh tay giơ lên cầu cứu.

Mọi người trong xóm hô hoán, lao đến bới từng viên gạch, từng mảng tường. Lực lượng công an xã cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ. Nhưng tiếc là cụ Sen không qua khỏi…”

Chiếc giường nơi cụ Sen nằm nhiều năm nay giờ chỉ còn trơ lại giữa đống gạch đá, phủ đầy đất bụi sau trận lốc xoáy.

Không khí tang thương bao trùm khắp thôn xóm. Bà con lối xóm tất bật cùng gia đình chị Sinh thu dọn đống đổ nát, tìm kiếm chút tài sản còn sót lại. Xen lẫn tiếng khóc nấc là sự sẻ chia, giúp đỡ để lo tang lễ cho cụ Sen.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Vũ Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, cho biết: “Trận lốc xoáy sáng 29/9 khiến 6 ngôi nhà sập hoàn toàn, một người chết, 4 người bị thương. Địa phương đã huy động công an, quân đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trước mắt, xã hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình cụ Sen lo hậu sự”.

Hàng xóm giúp chị Sinh tìm lại các vật dụng trong đống đổ nát.

Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi quét qua các xã Quỹ Nhất, Hải Thịnh, Hải Anh, Hồng Phong, Gia Hưng (huyện Gia Viễn cũ) và Chất Bình (huyện Kim Sơn cũ) khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương.

Thiệt hại về tài sản gồm 11 nhà cấp 4 đổ sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái, 5 điểm trường học bị thiệt hại; 53 cột điện gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt và rất nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ.

Toàn tỉnh và các cấp, cách ngành đang tập trung khắc phục hậu quả mưa bão một cách nhanh nhất, sớm ổn định đời sống cho người dân.