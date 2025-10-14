Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé gái tử vong trước chợ đầu mối Thủ Đức

  • Thứ ba, 14/10/2025 14:54 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Sáng 14/10, Công an phường Tam Bình, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trước Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (đường Đỗ Mười, phường Tam Bình).

Khoảng 7 giờ cùng ngày, nhiều tiểu thương trong chợ nghe tiếng va chạm mạnh, sau đó phát hiện một xe đầu kéo container biển số tỉnh Tây Ninh va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển đang chở một bé gái đi học. Vụ tai nạn đã làm bé gái tử vong tại chỗ.

Xe Container chen be gai anh 1

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Theo một số nhân chứng, xe đầu kéo container lưu thông hướng từ cầu Đồng Nai về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và xảy ra va chạm khi vừa tới khu vực trước cổng chợ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Tam Bình phối hợp cùng lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên khu vực trên xảy ra ùn tắc trong khoảng thời gian lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra giữa xe tải, xe đầu kéo container, xe buýt với xe máy do "điểm mù" khiến Phòng CSGT Công an TP.HCM phải lên tiếng cảnh báo người dân khi điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm các quy định giao thông, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đi vào khu vực “điểm mù” của các loại xe có trọng tải lớn nêu trên...

Ôtô lao vào người đi đường, tài xế bất tỉnh bên trong xe ở Thủ Đức

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ ôtô bán tải tông gãy trụ điện và húc vào xe máy làm một người bị thương xảy ra ở phường Thủ Đức, TP.HCM.

14:11 2/8/2025

Xe đầu kéo văng khỏi đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Sáng ngày 17/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

13:17 17/6/2025

Lấy lời khai người đạp ngã nam thanh niên đi xe máy ở TP.HCM

Từ dữ liệu thu thập được, cơ quan công an đã xác định được người đạp ngã nam thanh niên đi xe máy trên đường ở TP Thủ Đức (TP.HCM) và mời lên làm việc.

15:59 13/6/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/be-gai-tu-vong-truoc-cho-dau-moi-thu-duc-sau-va-cham-voi-hung-than-container-post1787014.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe Container chèn bé gái Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Mười Bé gái tử vong Tai nạn Thủ Đức Tai nạn container Container Thủ Đức Container chèn bé gái

  • Đỗ Mười

    Đỗ Mười

    Đồng chí Đỗ Mười có tên thật là Nguyễn Duy Cống. Ông từng giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ 6/1991 đến 12/1997, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thứ ba của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 6/1988 đến 7/1991.

    • Ngày sinh: 2/2/1917
    • Ngày mất: 1/10/2018
    • Nơi sinh: xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý