Bé gái tử vong trước chợ đầu mối Thủ Đức

Sáng 14/10, Công an phường Tam Bình, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trước Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (đường Đỗ Mười, phường Tam Bình).

Khoảng 7 giờ cùng ngày, nhiều tiểu thương trong chợ nghe tiếng va chạm mạnh, sau đó phát hiện một xe đầu kéo container biển số tỉnh Tây Ninh va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển đang chở một bé gái đi học. Vụ tai nạn đã làm bé gái tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Theo một số nhân chứng, xe đầu kéo container lưu thông hướng từ cầu Đồng Nai về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và xảy ra va chạm khi vừa tới khu vực trước cổng chợ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Tam Bình phối hợp cùng lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên khu vực trên xảy ra ùn tắc trong khoảng thời gian lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra giữa xe tải, xe đầu kéo container, xe buýt với xe máy do "điểm mù" khiến Phòng CSGT Công an TP.HCM phải lên tiếng cảnh báo người dân khi điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm các quy định giao thông, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đi vào khu vực “điểm mù” của các loại xe có trọng tải lớn nêu trên...