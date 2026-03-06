Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại khu đất trống

Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh tại khu đất trống, đối diện công viên nước thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 6/3, Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh trên địa bàn.

Nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh tại khu đất trống đối diện công viên nước trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

Theo Công an phường Tân An, hiện các đơn vị vẫn đang khám nghiệm hiện trường nên chưa có thông tin cụ thể về giới tính cũng như các đặc điểm liên quan của trẻ sơ sinh. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.