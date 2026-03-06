Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

  • Thứ sáu, 6/3/2026 20:33 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

TP.HCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu do ông Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban nhằm tham mưu, triển khai các chiến lược và giải pháp phát triển dữ liệu.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu TP.HCM, nhằm tăng cường công tác quản lý, xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm một Trưởng ban, 3 Phó trưởng ban và 28 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP.HCM.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giữ vai trò Trưởng ban. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường được phân công làm Phó trưởng ban Thường trực.

Hai Phó trưởng ban còn lại gồm ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Trong đó, Công an TP.HCM được giao làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển dữ liệu trên địa bàn.

Đồng thời, cơ quan này sẽ cho ý kiến đối với các chiến lược, chương trình, đề án liên quan đến dữ liệu; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tại các sở, ngành và địa phương; điều phối các chương trình, dự án liên ngành về xây dựng và phát triển dữ liệu của thành phố.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành cũng như phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng trở lại làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Dũng được miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM và được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Ông Dũng từng đảm nhiệm chức vụ này giai đoạn 2021-2023.

11:34 6/2/2026

100% cử tri giới thiệu ông Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM

Cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Nguyễn Văn Được; ông Nguyễn Lộc Hà; ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy và bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

19:02 16/1/2026

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Hoàng Thọ/VTC News

