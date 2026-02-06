Ông Nguyễn Văn Dũng trở lại làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Dũng được miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM và được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Ông Dũng từng đảm nhiệm chức vụ này giai đoạn 2021-2023.

Ông Nguyễn Văn Dũng được miễn nhiệm chức Phó chủ tịch UBND và bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: TTBC TP.HCM,

Sáng 6/2, tại kỳ họp lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND TP.HCM, HĐND TP.HCM đã miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Đồng thời, các đại biểu cũng bỏ phiếu để bầu ông Dũng giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó trong giai đoạn 2021-2023, ông Nguyễn Văn Dũng đã giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Ông Dũng (sinh năm 1972, quê quán tại TP.HCM) có trình độ Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1997, ông công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự phường 1, quận Tân Bình cũ, kiêm Phó bí thư Đoàn phường.

Từ tháng 4/1997 đến tháng 12/2003, ông Nguyễn Văn Dũng công tác tại Quận đoàn Tân Bình, lần lượt giữ các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Quận đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Thường trực Quận đoàn, Trưởng ban An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư, Phó bí thư Quận đoàn Tân Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Quận đoàn Tân Bình; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận Tân Bình khóa VIII (2000-2005), Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn khóa VII (2001-2005).

Từ tháng 12/2003 đến tháng 6/2016, ông Dũng công tác tại quận Tân Phú cũ, lần lượt giữ các chức vụ Quận ủy viên; Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận đoàn; Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú, thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú; Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Tân Phú; Phó bí thư Thường trực Quận ủy Tân Phú.

Từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2018, ông Dũng là Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM.

Từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2021, ông là Thành ủy viên, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1 cũ.

Từ tháng 4/2021 đến ngày 11/11/2023, ông Dũng được các đại biểu bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Từ thời điểm 11/11/2023 đến nay, ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.