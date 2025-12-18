TP.HCM phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký quyết định phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, xác định rõ lĩnh vực phụ trách, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và địa bàn theo dõi của từng lãnh đạo.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: QH

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; cải cách hành chính; phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, công nghệ thông tin; quản lý chung tài chính, ngân sách, kế hoạch và đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; an toàn giao thông; đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM; đồng thời theo dõi, chỉ đạo địa bàn phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên.

Ông Nguyễn Lộc Hà trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP.HCM, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, FOSCO, C4IR, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Liksin; theo dõi, chỉ đạo nhiều địa bàn thuộc khu vực Bình Dương cũ và các xã phía Bắc Thành phố.





Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15; công tác phân cấp, phân quyền, ủy quyền; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Ông Nguyễn Mạnh Cường trực tiếp chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Trung tâm Chuyển đổi số, QTSC; theo dõi, chỉ đạo địa bàn TP.Thủ Đức cũ và khu trung tâm lịch sử (Quận 1, Quận 5 cũ).

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường – giải phóng mặt bằng, tái định cư; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); phát triển bền vững ngành thủy sản.

Ông Hoàng Nguyên Dinh trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất TP.HCM; theo dõi, chỉ đạo địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và huyện Cần Giờ.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực đầu tư công, ODA, giao thông và các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố.

Ông Bùi Xuân Cường trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, các ban quản lý dự án giao thông, metro; theo dõi, chỉ đạo địa bàn khu vực nội thành phía Tây và Tây Bắc.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách các lĩnh vực kinh tế biển, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Ông Nguyễn Văn Dũng trực tiếp chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Công Thương, ITPC, Sài Gòn Co.op, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương; theo dõi, chỉ đạo địa bàn Quận 12, Bình Tân cũ và huyện Củ Chi.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Ông Bùi Minh Thạnh trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các tổng công ty nông nghiệp, môi trường đô thị; theo dõi, chỉ đạo địa bàn Bến Cát, Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục – đào tạo, an toàn thực phẩm.

Bà Trần Thị Diệu Thúy trực tiếp chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm, cùng các trường đại học trực thuộc UBND TP.HCM; theo dõi, chỉ đạo địa bàn Bình Thạnh, Tân Bình cũ và huyện Hóc Môn.





TP.HCM phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá – phí, tài sản công, nhà đất công, dự án PPP (trừ giao thông).

Ông Nguyễn Công Vinh trực tiếp chỉ đạo Thuế TP.HCM, Hải quan Khu vực II, Kho bạc Nhà nước Khu vực II, Ngân hàng Nhà nước Khu vực II, HOSE; theo dõi, chỉ đạo địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Ông Trần Văn Bảy trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP.HCM, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong; theo dõi, chỉ đạo địa bàn Quận 4, Quận 6, Quận 8 cũ; huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè.