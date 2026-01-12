Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bổ nhiệm Trợ lý Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội

  • Thứ hai, 12/1/2026 21:46 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Nguyen Dinh Vuong Quoc hoi anh 1

Ông Nguyễn Đình Vượng vừa được bổ nhiệm làm Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Ảnh: Như Ý.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vượng, Trợ lý ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục làm Trợ lý ông Đỗ Văn Chiến trên cương vị Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Trong thời gian giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Nguyễn Đình Vượng tiếp tục hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Nghị quyết nêu rõ, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Nguyễn Đình Vượng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành (8/1).

Đầu tháng 11/2025, ông Đỗ Văn Chiến được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 10/11/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV.

