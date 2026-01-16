Giới thiệu Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM ứng cử ĐBQH khóa XVI

100% cử tri nơi công tác đã thống nhất giới thiệu chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 15/1, Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP.HCM, chiều 15/1. Ảnh: Ngô Tùng.

Hội nghị là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy quyền làm chủ của cử tri, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM đã thông qua quy trình, tiêu chuẩn giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố.

Hội nghị cũng đã thông tin lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP.HCM. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI là chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM.

100% cử tri thống nhất giới thiệu các nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP.HCM.

Hai nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TP.HCM.

Tại hội nghị, 100% cử tri thống nhất giới thiệu chị Trịnh Thị Hiền Trân ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân sinh ngày 4/11/1992, quê quán tỉnh Ninh Bình. Chị Trân có trình độ chuyên môn Cử nhân Xã hội học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM.

Cùng với đó, 100% cử tri cũng thống nhất giới thiệu anh Ngô Minh Hải và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI.

Anh Ngô Minh Hải sinh ngày 2/6/1987, quê quán tỉnh Cà Mau. Anh Hải có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Công nghệ sinh học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Anh Ngô Minh Hải đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp sinh ngày 4/7/1991, quê quán TP.HCM. Chị Điệp có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kế toán - Tài chính; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp hiện giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TP.HCM.