Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Giới thiệu Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM ứng cử ĐBQH khóa XVI

  • Thứ sáu, 16/1/2026 13:01 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

100% cử tri nơi công tác đã thống nhất giới thiệu chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 15/1, Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trinh Thi Hien Tran TP.HCM anh 1

Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP.HCM, chiều 15/1. Ảnh: Ngô Tùng.

Hội nghị là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy quyền làm chủ của cử tri, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM đã thông qua quy trình, tiêu chuẩn giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố.

Hội nghị cũng đã thông tin lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP.HCM. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI là chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM.

Trinh Thi Hien Tran TP.HCM anh 2

100% cử tri thống nhất giới thiệu các nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP.HCM.

Hai nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TP.HCM.

Tại hội nghị, 100% cử tri thống nhất giới thiệu chị Trịnh Thị Hiền Trân ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Trinh Thi Hien Tran TP.HCM anh 3

Chị Trịnh Thị Hiền Trân.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân sinh ngày 4/11/1992, quê quán tỉnh Ninh Bình. Chị Trân có trình độ chuyên môn Cử nhân Xã hội học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM.

Cùng với đó, 100% cử tri cũng thống nhất giới thiệu anh Ngô Minh Hải và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI.

Anh Ngô Minh Hải sinh ngày 2/6/1987, quê quán tỉnh Cà Mau. Anh Hải có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Công nghệ sinh học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Anh Ngô Minh Hải đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp sinh ngày 4/7/1991, quê quán TP.HCM. Chị Điệp có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kế toán - Tài chính; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp hiện giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TP.HCM.

Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội Đảng XIV

Sáng 14/1, hàng trăm phương tiện đã tham gia buổi tổng duyệt phương án dẫn đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

08:57 14/1/2026

Giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Với 100% cử tri biểu quyết, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang, Bí Thư Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy TPHCM, Đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

16:43 13/1/2026

Giới thiệu Bộ trưởng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, cùng Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và 2 cán bộ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

19:35 10/1/2026

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/gioi-thieu-pho-bi-thu-thanh-doan-tphcm-trinh-thi-hien-tran-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-post1813233.tpo

Ngô Tùng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Trịnh Thị Hiền Trân TP.HCM TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân Thành đoàn TP.HCM Đại biểu Quốc hội Quốc hội 16

    Đọc tiếp

    5 oto dam lien hoan tren quoc lo hinh anh

    5 ôtô đâm liên hoàn trên quốc lộ

    13 phút trước 20:00 16/1/2026

    0

    Chiều 16/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ôtô. Vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý