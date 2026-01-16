100% cử tri giới thiệu ông Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM

Ngày 16/1, Văn phòng UBND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: Ngô Tùng.
Tại hội nghị, Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM Huỳnh Thị Thanh Hiền giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử theo quy định. Hội nghị cũng được giới thiệu lý lịch trích ngang và tiến hành thảo luận đối với từng người được giới thiệu ứng cử.
Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các cử tri đã biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.
Kết quả, 100% cử tri đồng ý giới thiệu bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI.
Đồng thời, 100% cử tri cũng biểu quyết đồng ý giới thiệu các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM.
