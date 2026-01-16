Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

100% cử tri giới thiệu ông Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM

  • Thứ sáu, 16/1/2026 19:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Nguyễn Văn Được; ông Nguyễn Lộc Hà; ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy và bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

Ngày 16/1, Văn phòng UBND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyen Van Duoc TP.HCM anh 1

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: Ngô Tùng.

Tại hội nghị, Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM Huỳnh Thị Thanh Hiền giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử theo quy định. Hội nghị cũng được giới thiệu lý lịch trích ngang và tiến hành thảo luận đối với từng người được giới thiệu ứng cử.

Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các cử tri đã biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay.

Nguyen Van Duoc TP.HCM anh 2

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Kết quả, 100% cử tri đồng ý giới thiệu bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Đồng thời, 100% cử tri cũng biểu quyết đồng ý giới thiệu các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM đi metro, trải nghiệm làm thủ tục hành chính công

Sáng 31/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đi metro, khảo sát hành trình người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố (phường Thủ Đức).

16:13 31/12/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/100-cu-tri-gioi-thieu-ong-nguyen-van-duoc-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tphcm-khoa-xi-post1813478.tpo

Ngô Tùng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguyễn Văn Được TP.HCM TP.HCM Nguyễn Văn Được TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy

    Đọc tiếp

    5 oto dam lien hoan tren quoc lo hinh anh

    5 ôtô đâm liên hoàn trên quốc lộ

    4 phút trước 20:00 16/1/2026

    0

    Chiều 16/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ôtô. Vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý