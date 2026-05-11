Xe khách chở 12 người lao xuống vực, một người thiệt mạng

  • Thứ hai, 11/5/2026 10:57 (GMT+7)
Ô tô tải tông đuôi xe khách đi cùng chiều, làm xe khách lao xuống vực trên đèo An Khê, Gia Lai. Khi đó, xe khách chở 12 người. Hậu quả, một người chết, 2 người bị thương.

Sáng 11/5, ông Nguyễn Công Đệ - Chủ tịch UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, lãnh đạo xã vừa tới thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo An Khê tối 10/5.

Hiện trường xe khách rơi xuống vực sâu trên đèo An Khê. Ảnh: Tiền Phong.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h55 ngày 10/5, tại Km61+100 Quốc lộ 19, thuộc xóm 2, Thượng Sơn, xã Bình Khê, ô tô tải BKS 77H-003.xx do ông N.T.Y (SN 1998, phường An Khê, Gia Lai) điều khiển theo hướng chạy về Quy Nhơn. Khi đến địa điểm trên, ô tô tải bất ngờ tông vào đuôi ô tô khách BKS 50H-059.xx do ông P.T.T (SN 1998, trú xã Ia Lốp, Đắk Lắk) điều khiển đi cùng chiều phía trước, làm xe khách lao xuống vực.

Thời điểm này, xe khách chở 12 người, gồm tài xế và hành khách. Hậu quả, vụ tai nạn làm một người chết, 2 người bị thương.

Hiện, 7 người trên xe qua theo dõi, tình hình sức khỏe ổn định đã cho về nhà. Hai người bị thương được chuyển về bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Cũng trong sáng 11/5, lực lượng chức năng đưa xe lên khỏi vực sâu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Theo Trương Định/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

