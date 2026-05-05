Tài xế ôtô BMW tông nguyên chủ tịch xã rồi rời khỏi hiện trường

Tài xế ôtô BMW tại Ninh Bình gây tai nạn giao thông khiến một người rơi xuống mương nước, tử vong, nạn nhân được xác định là nguyên chủ tịch UBND xã.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 5/5, lãnh đạo xã Hải Quang (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, tại tuyến đường bộ ven biển đoạn hướng về khu vực nhà thờ đổ thuộc địa bàn xã Hải Quang, tài xế K. (trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) lái ôtô BMW mang BKS 18C-180.xx va chạm với xe máy do ông T. (trú xã Hải Quang) cầm lái.

Cú va chạm mạnh khiến ông T. bị hất văng xuống mương nước bên đường dẫn đến tử vong. Theo lãnh đạo xã Hải Quang, nạn nhân là nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ). Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế ôtô rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và truy tìm tài xế liên quan.

Đáng chú ý, theo phản ánh của một số người dân địa phương, chiếc ôtô BMW này trước đó từng xuất hiện trong một số clip đăng tải trên mạng xã hội, bị cho là có dấu hiệu chạy xe thiếu an toàn.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sáng nay, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 10 ôtô trên đường Vành đai 3 trên cao (chiều từ Hà Nội đi Nội Bài).

Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó ôtô con màu trắng hiệu Honda City, BKS 88A-531.xx bị vò nát, biến dạng, nằm trước đầu ô tô Howo.

Sau vụ tai nạn, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh giải cứu những người mắc kẹt trong chiếc xe bẹp dúm này.

Theo đoạn video, nhiều người dân phá cửa, cố gắng kéo nam tài xế từ ghế lái qua cửa kính chắn gió. Tài xế trèo được ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo trước sự mừng rỡ của những người ở hiện trường.

Theo CSGT, trên xe ôtô con ngoài tài xế còn 2 phụ nữ khác, cả 3 nạn nhân bị thương nhẹ, được CSGT và người dân đưa đến bệnh viện để kiểm tra, hiện sức khỏe ổn định.