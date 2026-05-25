Tiệm bánh mì ở Quảng Trị bị tạm đình chỉ sau vụ phát hiện dòi trong xôi

Lực lượng chức năng xã Cồn Tiên (huyện Gio Linh cũ), tỉnh Quảng Trị tạm đình chỉ cơ sở bánh mì, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc phát hiện dòi trong thức ăn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video dài khoảng 25 giây ghi cảnh xuất hiện nhiều dòi trong một hộp xôi, kèm nội dung phản ánh đây là sản phẩm được mua tại tiệm bánh mì Hạnh Phúc ở thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên. Vụ việc thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, gây tâm lý hoang mang trong dư luận địa phương.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ tiệm bánh mì. Ảnh: VOV.

Theo báo cáo nhanh của Công an xã Cồn Tiên, khoảng 8h ngày 25/5, em Nguyễn Thị N (sinh năm 2009), sau khi đi trút mủ cao su về đã đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc mua 5 hộp xôi thập cẩm với giá 10.000 đồng/hộp. Người trực tiếp bán là bà Trần Thị Thanh Huyền (sinh năm 1982), hiện trú tại thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên.

Sau khi mua, em N mang số xôi này về nhà tại thôn Nam Tân để ăn cùng người thân. Cả nhà đã sử dụng hết 4 hộp, còn lại 1 hộp để phần cho anh trai là Nguyễn Cường (sinh năm 2006).

Khoảng 15 phút sau, anh Cường lấy hộp xôi còn lại ra ăn thì phát hiện bên trong có nhiều dòi. Người này mới ăn một miếng xúc xích thì phát hiện sự việc nên không tiếp tục sử dụng thức ăn.

Ngay sau đó, cháu N mang hộp xôi đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc để phản ánh vụ việc. Chủ cơ sở đã tiếp nhận lại hộp xôi và hoàn trả tiền cho khách.

Qua làm việc với Công an xã, bà Trần Thị Thanh Huyền thừa nhận do sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm và không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách nên dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Bước đầu kiểm tra, cơ sở có 2 phụ nữ trực tiếp bán hàng và 1 người đàn ông chế biến thực phẩm. Chủ cơ sở xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh cùng hồ sơ khám sức khỏe cá nhân, tuy nhiên chưa xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cung cấp bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động đối với tiệm bánh mì nói trên trong thời hạn 15 ngày để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý theo quy định.

