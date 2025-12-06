Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị tố 'có dòi trong thịt bò', quản lý nói gì?

  • Thứ bảy, 6/12/2025 14:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 5/12, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin phản ánh bên trong miếng thịt bò ở quán bò nhúng dấm trên đường Trần Xuân Soạn (Hà Nội) có dòi gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, quản lý quán lại phủ nhận thông tin này và cho biết đây là "tật của bò".

Quán bò nhúng dấm 999 nơi khách hàng phản ánh. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin phản ánh, vào tối cùng ngày, khách hàng đến quán bò nhúng dấm trên đường Trần Xuân Soạn (Hà Nội) ăn lẩu. Sau đó, họ phản ánh có dòi trong miếng thịt bò và thông báo cho phía cửa hàng. Tuy nhiên, họ cho biết đã không nhận được lời xin lỗi.

Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

co doi anh 1

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sáng 6/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Duy Thông cho biết là quản lý quán bò nhúng dấm 999, số 48 Trần Xuân Soạn (Hà Nội) và xác nhận đã nắm được được phản ánh của khách hàng sử dụng đồ ăn tại quán.

Ông Thông cho biết, vào tối 5/12, có 2 bạn trẻ (1 nam, 1 nữ) đến cửa hàng ăn lẩu bò. Đến hơn 19h cùng ngày, nhân viên quán nhận được phản ánh trong thịt có dòi.

"Ngay sau tiếp nhận thông tin nhân viên quán đã báo cho tôi. Khi kiểm tra thì đây là "cục tật" trong thịt bò chứ không phải dòi", ông Thông khẳng định.

Người quản lý quán cho biết thêm, thịt bò được chế biến chín nên không thể có dòi. Và sau khi ăn xong, 2 vị khách thanh toán tiền và ra về, không có mâu thuẫn gì với cửa hàng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cửa hàng bò nhúng dấm 999 có 2 cơ sở (48 Trần Xuân Soạn và 6B Thi Sách).

co doi anh 2

Một số người đến được thông báo là quán tạm nghỉ. Ảnh: Thanh Phong/Tiền Phong

Trưa cùng ngày, nhiều người đến sử dụng dịch vụ, tuy nhiên, quản lý cửa hàng thông báo tạm nghỉ 1-2 ngày với lý do "sửa chữa quán".

Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/quan-bo-nhung-dam-o-ha-noi-bi-to-co-doi-trong-thit-bo-quan-ly-noi-gi-post1802344.tpo

Tiền Phong

có dòi Hà Nội quán bò nhúng dấm Hà Nội quán ăn vệ sinh an toàn thực phẩm

    Đọc tiếp

    3 oto chay rui tren cao toc hinh anh

    3 ôtô cháy rụi trên cao tốc

    2 giờ trước 14:33 6/12/2025

    0

    Ba xe tải cháy rụi trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang sau khi một xe đầu kéo tông vào đuôi ô tô tải và xe khách chạy phía trước, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý