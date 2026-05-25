Nhiệt độ mặt bê tông sân bay Nội Bài lên tới 71°C

Hôm nay (ngày 25/5), sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ghi nhận nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ tàu bay đã chạm mốc kỷ lục 71°C.
Toàn bộ khu bay Nội Bài rộng lớn với nền bê tông hấp thụ nhiệt diện rộng không khác gì một "chiếc chảo rang khổng lồ".
Cùng nhiệt độ thời tiết ngoài trời, sức nóng phả ra từ động cơ của các tàu bay đang khai thác, không khí tại đây trở nên bỏng rát, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Thời điểm nắng gắt cũng là lúc các đội ngũ phải tăng tốc làm việc để đảm bảo mọi công trình, hạng mục bảo dưỡng trong khu bay hoàn thành đúng tiến độ.
Công nhân thực hiện công tác sơn kẻ tín hiệu, vị trí đỗ máy bay, đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn bay dưới thời tiết nắng như đổ lửa.
Hơi nóng phả ra từ động cơ máy bay khiến công việc của nhân viên dưới sân đỗ thêm phần vất vả, đẫm mồ hôi.
Dù trong điều kiện thời tiết cực đoan, công tác thu gom vật ngoại lai (FOD) - đảm bảo tuyệt đối an toàn bay vẫn thực hiện theo đúng quy trình hằng ngày.
Nhân viên thực hiện bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống biển báo tín hiệu, hệ thống đèn tiếp cận dưới nắng nóng gay gắt tại sân bay Nội Bài.
Dưới thời tiết nắng nóng, sân bay Nội Bài đã chủ động tính toán, sắp xếp ca kíp linh hoạt bởi sức khỏe của người lao động luôn là ưu tiên hàng đầu.
Dù thời tiết nắng nóng, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài luôn nỗ lực đảm bảo tuyệt đối an toàn bay và chất lượng phục vụ hành khách.
