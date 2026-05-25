Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nhiệt độ mặt bê tông sân bay Nội Bài lên tới 71°C

  • Thứ hai, 25/5/2026 16:14 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Sân bay Nội Bài ghi nhận nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ tàu bay chạm mốc kỷ lục 71°C. Người lao động vẫn bám trụ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

san bay noi bai anh 1

Hôm nay (ngày 25/5), sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ghi nhận nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ tàu bay đã chạm mốc kỷ lục 71°C.

san bay noi bai anh 2

Toàn bộ khu bay Nội Bài rộng lớn với nền bê tông hấp thụ nhiệt diện rộng không khác gì một "chiếc chảo rang khổng lồ".
san bay noi bai anh 3

Cùng nhiệt độ thời tiết ngoài trời, sức nóng phả ra từ động cơ của các tàu bay đang khai thác, không khí tại đây trở nên bỏng rát, ngột ngạt đến nghẹt thở.
san bay noi bai anh 4

Thời điểm nắng gắt cũng là lúc các đội ngũ phải tăng tốc làm việc để đảm bảo mọi công trình, hạng mục bảo dưỡng trong khu bay hoàn thành đúng tiến độ.
san bay noi bai anh 5

Công nhân thực hiện công tác sơn kẻ tín hiệu, vị trí đỗ máy bay, đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn bay dưới thời tiết nắng như đổ lửa.
san bay noi bai anh 6

Hơi nóng phả ra từ động cơ máy bay khiến công việc của nhân viên dưới sân đỗ thêm phần vất vả, đẫm mồ hôi.
san bay noi bai anh 7

Dù trong điều kiện thời tiết cực đoan, công tác thu gom vật ngoại lai (FOD) - đảm bảo tuyệt đối an toàn bay vẫn thực hiện theo đúng quy trình hằng ngày.
san bay noi bai anh 8

Nhân viên thực hiện bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống biển báo tín hiệu, hệ thống đèn tiếp cận dưới nắng nóng gay gắt tại sân bay Nội Bài.
san bay noi bai anh 9

Dưới thời tiết nắng nóng, sân bay Nội Bài đã chủ động tính toán, sắp xếp ca kíp linh hoạt bởi sức khỏe của người lao động luôn là ưu tiên hàng đầu.
san bay noi bai anh 10

Dù thời tiết nắng nóng, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài luôn nỗ lực đảm bảo tuyệt đối an toàn bay và chất lượng phục vụ hành khách.

Hà Nội và 3 tỉnh, thành nắng nóng nhất cả nước

Nhiệt độ thực đo lúc 13h ngày 24/5 ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Tĩnh có mức nhiệt cao nhất 38,8°C, trời nắng "cháy da thịt".

10 giờ trước

Hà Nội trong ngày nắng nóng nhất cả nước

Nắng nóng bao trùm Hà Nội với nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 39 độ C. Người dân đi đường tìm mọi cách chống chọi thời tiết khắc nghiệt.

24 giờ trước

Nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt gần 39 độ C, cảnh báo sốc nhiệt

Lúc 13h ngày 24/5, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

25:1522 hôm qua

Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố

Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.

https://www.vietnamplus.vn/nhiet-do-mat-be-tong-san-bay-noi-bai-toi-71c-nguoi-lao-dong-van-bam-tru-dam-bao-an-toan-bay-post1112437.vnp

Theo Phan Công/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

sân bay nội bài sân bay nội bài nắng nóng

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý