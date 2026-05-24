Hà Nội trong ngày nắng nóng nhất cả nước

Ghi nhận tại Hà Nội sáng 24/5 trời ít mây, nắng chói chang. Càng về trưa, nắng càng gay gắt, độ ẩm giảm xuống khoảng 45-50% khiến không khí trở nên oi bức, ngột ngạt, người đi đường cảm thấy rõ sự khô rát, khó chịu. Do sự cộng hưởng của hiệu ứng đô thị, nhiệt độ tại Hà Nội dao động ở ngưỡng 37-39 độ, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ.
Ghi nhận tại hồ Hoàn Kiếm lúc 13h30 chiều 24/5 vắng bóng người qua lại dù khu vực này đang trong ngày cuối tuần mở phố đi bộ.
Tại các nút giao thông, hình ảnh người đi đường tranh thủ dừng dưới tán cây, mái hiên hoặc những khu vực có bóng râm để chờ đèn đỏ đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, tại những nơi không có bóng râm, việc dừng đèn đỏ với thời gian 60-120 giây là một "cực hình" với người tham gia giao thông.
Tại ngã tư Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân) lúc 12h40, một bạn nhỏ gục xuống bảng đồng hồ xe máy, người còn lại thì gục vào lưng người lớn mong trốn nắng gắt.
Thời tiết oi bức kèm khói bụi từ các công trình đang thi công, phá dỡ càng làm cho người đi đường cảm thấy ngột ngạt. Hình ảnh tại công trường giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 đoạn qua phường Thanh Xuân lúc 14h30.
Để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, người dân ra đường trang bị áo chống nắng, khẩu trang, kính râm, găng tay và mũ rộng vành. Có người còn sử dụng cả áo khoác mùa đông để chống lại tia cực tím gây hại cho da.
Tại một số công trường xây dựng, đơn vị thi công tiến hành phun nước làm lắng bụi bẩn, đồng thời vệ sinh cây cối, vỉa hè tại các khu vực lân cận. Hình ảnh trên phố Huế lúc 13h15.
Một người đàn ông cảm thấy khó chịu khi không trang bị áo chống nắng lúc ra đường, cảm giác bỏng rát trở trên rõ rệt khi bị tia cực tím chiếu thẳng xuống da.
Không chỉ cảm giác oi bức tăng mạnh, nhiệt độ thực tế ngoài mặt đường, khu vực bê tông, mặt kính hay mái tôn có thể cao hơn nhiều so với nhiệt độ dự báo. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, nhiều tuyến phố giữa trưa ghi nhận tình trạng mặt đường hầm hập hơi nóng, người tham gia giao thông phải che kín toàn thân.
Để đối phó với nắng nóng và tránh tia cực tím, nhiều người ra đường phải tìm mọi cách tránh nắng như đeo khẩu trang, mặc áo có quạt tản nhiệt, đắp khăn ướt lên đầu... Mọi khu vực có bóng râm được người lao động ngoài trời tận dụng để nghỉ ngơi lấy sức.
Nhiều hộ kinh doanh mặt đường phải căng bạt, dựng mái che hoặc dùng ô lớn để chắn nắng trực tiếp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ dự báo còn kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5.
