Muôn kiểu kinh doanh khi Hà Nội mạnh tay dẹp vỉa hè

UBND TP Hà Nội triển khai Kế hoạch số 332/KH-UBND ban hành ngày 10/12/2025 nhằm mục đích giải quyết triệt để các "điểm nghẽn" về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, và vệ sinh môi trường. Trong đó, nổi bật là hoạt động xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, trông giữ xe trái phép. Nhiều quán trước kia thường xuyên đông khách, bàn ghế lấn cả xuống lòng đường, nay phải thu hẹp hoạt động, chỉ kinh doanh trong phạm vi mặt bằng trong nhà. Hình ảnh tại hai quán trà chanh trên phố Nhà Chung chiều 13/5.
Các quán ăn, uống vốn kinh doanh trên vỉa hè nay phải dọn vào trong nhà, một số nơi chỉ còn tận dụng bậc thềm để kê thêm bàn ghế.
Hình ảnh tại các quán nem chua nướng nổi tiếng trên đường Ấu Triệu chiều 13/5. Trước kia, quán ăn ghi nhận đông đảo lượt khách, nhân viên kê bàn ghế tràn ra vỉa hè khuôn viên Nhà thờ Lớn Hà Nội.
Hiện nay, quán lùi hẳn bàn ghế vào ngõ 6 Thọ Xương để duy trì kinh doanh.
Khi lực lượng chức năng liên tục xử lý vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, các hộ kinh doanh đều phải tìm những ngõ nhỏ, lùi sâu vào bên trong để thích ứng với quy định mới. Hình ảnh ghi nhận tại ngõ 18 Hàm Long chiều 13/5.
Chợ Thanh Hà (phường Hoàn Kiếm) nhiều năm nay thường xuất hiện tình trạng tiểu thương bày hàng lấn lòng đường, khiến cả tuyến phố gần như bị bịt kín. Tuy nhiên, những ngày qua, diện mạo tuyến phố này có sự thay đổi rõ rệt khi người dân và học sinh có thể điều khiển phương tiện thoải mái trên đường.
Hoạt động buôn bán tại chợ Thanh Hà trở nên quy củ, ngăn nắp hơn. Người bán sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không tận dụng khoảng vỉa hè như trước. Các hàng quán ăn vặt cũng lùi sâu vào ngõ ngách và khoảng sân trống trong nhà.
Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm liên tục tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh tuân thủ quy định, không bày hàng hóa bừa bãi ra vỉa hè.
Một quán trà đá trên phố Tây Sơn (phường Đống Đa) tận dụng bãi đỗ xe quây tôn, lùi sâu khỏi khu vực vỉa hè để kinh doanh. Ông Vũ Văn Lan (68 tuổi) cho biết, ông phải treo biển quán trà đá thật to để người đi đường nhận ra quán.
"Chủ trương xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè là hợp lý, giúp đường thông hè thoáng nên tôi đồng tình. Rất may có bãi đỗ xe này tôi mới có thể quây tôn làm quán thích nghi với quy định mới. Tuy nhiên, lượng khách tới quán cũng ít hơn", ông Lan nói.
Ghi nhận tại phố Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Như Uyên (phường Yên Hòa) sáng 14/5, một số tiểu thương kinh doanh phía trong hàng rào tôn thuộc khu đất của khu đô thị Nam Trung Yên.
Những khu đất trống thuộc các lô A3/NO, A4/NO, A5/NO2 trong khu đô thị Nam Trung Yên, hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) quản lý.
Các tiểu thương trổ cửa, đục lỗ, kéo tôn để khách có thể vào bên trong khu đất ngồi.
Một quán nước được dựng tạm bợ bên trong khu đất trên đường Nguyễn Như Uyên.
Tại một số khung giờ vắng bóng lực lượng chức năng, một số hộ kinh doanh vẫn bày bàn ghế tràn ra đường. Hình ảnh tại phố Tạ Hiện lúc 21h30 ngày 13/5.
Hàng trăm bộ bàn ghế và các hoạt động ăn uống, vui chơi vẫn diễn ra chật kín đường đi trên phố Tạ Hiện như chưa có quy định cấm.
