Cận cảnh nhà máy hơn 60 năm tuổi giữa Thủ đô sắp chuyển thành chung cư

Khu đất 164 Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, Hà Nội ) là một trong số ít quỹ đất công nghiệp còn lại trong phạm vi đường Vành đai 2,5 của Thủ đô. Khu đất này rộng hơn 2,9 ha, hiện là trụ sở và nhà xưởng của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Vinawind).

Dự án được UBND TP Hà Nội đưa vào danh mục các khu đất thí điểm phát triển nhà ở thương mại từ tháng 4/2025, với tiến độ triển khai dự kiến trong giai đoạn 2025-2030.

Dự án nằm đối diện công viên hồ Đền Lừ, có diện tích khoảng 7,56 ha, được bao quanh bởi hệ thống công viên và hạ tầng giao thông đồng bộ. Khu vực xung quanh dự án tập trung đông dân cư như tòa HUD3, chung cư 25 Tân Mai và Khu đô thị Louis City.

Hệ thống nhà xưởng và kho bãi của nhà máy Điện cơ Thống nhất đã hoạt động nhiều thập kỷ.

Cổng trước của nhà máy Điện cơ Thống Nhất trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Hiện nhà máy chuyên sản xuất các loại quạt điện dân dụng và công nghiệp, ổ cắm điện và các linh kiện, phụ tùng khác.

Các hoạt động sản xuất, phân phối hàng hóa vẫn đang được triển khai nhộn nhịp tại hệ thống nhà xưởng, kho bãi của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Vinawind).

Khu đất số 164 Nguyễn Đức Cảnh có vị trí ngay sát tuyến đường Trương Định - Hoàng Mai - Vĩnh Tuy đang thi công. Tuyến đường sẽ kết nối từ ngã ba Nguyễn Đức Cảnh - Hồ Đền Lừ đến đường Tam Trinh. Ngoài ra, đường Vành đai 2,5 là trục đường được quy hoạch để xây dựng tuyến metro số 4 (Mê Linh - Sài Đồng - Liên Hà).

Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất có tiền thân là Xí nghiệp Điện khí Thống Nhất, thành lập năm 1965. Doanh nghiệp chuyển sang mô hình cổ phần hóa năm 2015. Đầu năm 2018, UBND TP Hà Nội tổ chức đấu giá toàn bộ phần vốn Nhà nước tại đây, tương đương hơn 6,7 triệu cổ phần, chiếm 46,9% vốn điều lệ.

Trong 10 năm qua, thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận nguồn cung tăng 2,9 lần và giá sơ cấp trung bình tăng 288%. Còn phân khúc nhà liền thổ có tổng nguồn cung tăng 1,4 lần, giá sơ cấp trung bình tăng 257%.

Từ tháng 3/2023 đến 3/2026, chung cư Hà Nội có tỷ suất tăng giá trung bình 101%, trong khi ở TP.HCM mức tăng chỉ 36%.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.