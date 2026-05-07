Cây cầu giá 16.000 tỷ sau 7 tháng

Sinh sống tại căn nhà có diện tích 83,3 m2, sau khi bàn giao đất phục vụ dự án, gia đình bà Nguyễn Văn Quang (71 tuổi, ngụ tại số 17 Nguyễn Khoái) còn 40,3 m2 diện tích sinh hoạt. Gia đình bà được đền bù 103 triệu đồng/m2. "Chồng tôi đã ở đây từ năm 1960, tôi về đây từ năm 1984. Tại đây, chúng tôi được ở gần với nhiều họ hàng, có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Với phần diện tích nhà còn lại, chúng tôi dự định sẽ sửa sang sau khi dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng và tiếp tục sinh hoạt, còn trước mắt, hai vợ chồng sẽ ở tạm nhà con gái trong khu tập thể Nam Đồng. Có thể trong tương lai, chúng tôi sẽ cân nhắc về suất tái định cư 80 m2 ở xã Thư Lâm, vị trí lô đất chúng tôi được phân khá gần cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên", bà Quang chia sẻ.