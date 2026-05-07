Cây cầu giá 16.000 tỷ sau 7 tháng

Cầu Trần Hưng Đạo được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 10/2025. Ghi nhận trong những ngày đầu tháng 5, nhiều hạng mục lớn của cầu Trần Hưng Đạo đã sớm thành hình sau khoảng 7 tháng thi công cao độ.
Tại vị trí nằm giữa cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy, dự án có chiều dài 4,18 km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (thuộc phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng); điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (thuộc phường Long Biên và Bồ Đề). Ảnh: Google Maps.
Dự án cầu Trần Hưng Đạo có hạng mục cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp, chia thành hai liên cầu, mỗi nhịp dài 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép với hình tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài 1.213 m, kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực. Toàn tuyến bố trí 3 nút giao.
Trên công trường cầu vượt sông và đường dẫn, đơn vị thi công tổ chức làm việc nhiều ca với cường độ cao, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đảm bảo tiến độ liên tục.
Tại công trường phía phường Bồ Đề, nhiều trụ cầu dần xuất hiện sau 7 tháng tất bật thi công.
Các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ, đường dẫn, nút giao kết nối và công trình phụ trợ dần thành hình. Đơn vị thi công đang đặc biệt tập trung thi công và hoàn thiện cọc khoan nhồi, phục vụ trụ cầu giữa lòng sông Hồng.
Tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn phường của hai dự án thành phần khoảng 44.486,8 m2; trong đó có 308 hộ gia đình, cá nhân với khoảng 15.350 m2; 5 tổ chức, doanh nghiệp với khoảng 2.340 m2; phần còn lại là đất bãi bồi và đất giao thông hiện hữu.
Tại các phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Hồng Hà, Nguyễn Khoái... ghi nhận nhiều máy móc và công nhân được huy động để phá dỡ các công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.
Nhiều hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng tại phường Hồng Hà khẩn trương tháo dỡ đồ đạc, chuyển tới nơi ở mới để bàn giao mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo đúng hạn.
Trên đường đê Nguyễn Khoái, một số căn nhà chỉ bị phá dỡ một phần để phục vụ dự án. Các hộ dân sinh sống tại đây vẫn tiếp tục sinh hoạt ở phần còn lại của căn nhà.
Chị Nguyễn Thị Hồng Mai (sinh năm 1987, ngụ tại số nhà 11 Nguyễn Khoái) cho biết căn nhà của gia đình có tổng diện tích khoảng 57,2 m2. Phần diện tích căn nhà bị thu hồi để phục vụ dự án là 39,4 m2. Để tiếp tục sinh hoạt, chị Mai phải lắp đặt một tấm tôn làm cửa ra vào để tránh bụi và đề phòng trộm cắp ban đêm. "Sau khi cân đối hết chi phí, gia đình vẫn phải bù thêm khoảng 2 tỷ đồng để mua suất tái định cư tại xã Thư Lâm. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ sinh sống và kinh doanh tại đây trong tương lai gần do đã quen với nếp sinh hoạt gần 40 năm nay, đồng thời mẹ tôi cũng đã có tuổi, di chuyển hơn 30 km về đất tái định cư cũng có phần khó khăn", chị Mai nói.
Sinh sống tại căn nhà có diện tích 83,3 m2, sau khi bàn giao đất phục vụ dự án, gia đình bà Nguyễn Văn Quang (71 tuổi, ngụ tại số 17 Nguyễn Khoái) còn 40,3 m2 diện tích sinh hoạt. Gia đình bà được đền bù 103 triệu đồng/m2. "Chồng tôi đã ở đây từ năm 1960, tôi về đây từ năm 1984. Tại đây, chúng tôi được ở gần với nhiều họ hàng, có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Với phần diện tích nhà còn lại, chúng tôi dự định sẽ sửa sang sau khi dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng và tiếp tục sinh hoạt, còn trước mắt, hai vợ chồng sẽ ở tạm nhà con gái trong khu tập thể Nam Đồng. Có thể trong tương lai, chúng tôi sẽ cân nhắc về suất tái định cư 80 m2 ở xã Thư Lâm, vị trí lô đất chúng tôi được phân khá gần cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên", bà Quang chia sẻ.
Công trường phá dỡ công trình nằm trong phạm vi dự án được triển khai liên tục theo 3 ca/ngày. Có thời điểm trên phố Vạn Kiếp, khói bụi mù mịt, các hộ dân sinh sống lân cận phải phun nước để bụi lắng đọng xuống.
Phường Hồng Hà cho biết đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định và tiến độ. Phường đã bàn giao hơn 27.886 m2 mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, đạt khoảng 62,68% tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo.
Dự án được triển khai thi công trong thời gian 2 năm và dự kiến đưa vào sử dụng năm 2027. Sau khi đi vào hoạt động, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng sẽ góp phần giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm, đồng thời tạo kết nối cho vùng rộng lớn phía Đông thủ đô.
