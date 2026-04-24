Tất bật bàn giao mặt bằng đường 10 làn Tây Thăng Long

Dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) trên địa bàn phường Đông Ngạc có chiều dài hơn 3,2 km, quy mô 10 làn xe. Dự án được lên kế hoạch triển khai từ năm 2017 đến 2020, song đến nay đã chậm tiến độ gần 6 năm.
Toàn tuyến đường Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 33 km, được chia thành 5 đoạn. Theo thiết kế, tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang 60,5 m, gồm đường chính rộng 22,5 m, hai đường gom mỗi bên 14 m và dải phân cách trung tâm rộng 6 m. Ảnh: Google Maps.
Theo UBND phường Đông Ngạc, dự án có tổng mức đầu tư 2.344 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 1.673 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ dự án bị ảnh hưởng do một số hộ dân có kiến nghị về đơn giá bồi thường, đồng thời có khiếu nại liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất và diện tích đo đạc.
Trước đó, chính quyền phường Đông Ngạc đã dồn lực triển khai các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất. Theo Thông báo số 758 ban hành ngày 20/3, UBND phường đã yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân có tài sản trong chỉ giới dự án phối hợp kiểm đếm và di dời trước 17h ngày 31/3.
Tổng diện tích dự kiến thu hồi thực hiện dự án là 19,2 ha (đất nông nghiệp 15,93 ha; đất ở 3,27 ha) liên quan đến 681 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
Ghi nhận chiều 22/4, công tác di dời, tháo dỡ tại các ngõ 72 đường Cầu Noi và các ngõ 142, 162 Cổ Nhuế đang được tấp nập triển khai, tuy nhiên vẫn chậm so với kế hoạch bàn giao mặt bằng đã đề ra trước đó.
Trong quá trình tháo dỡ, một số vật dụng dễ cháy của một hộ dân bỏ lại bén lửa bốc cháy. Đơn thị thi công cùng người dân phải vất vả để dập lửa.
Hình ảnh bên trong một căn nhà sau khi người dân thu dọn đồ đạc, bàn giao mặt bằng. Nhiều đồ đạc sinh hoạt như tranh ảnh, giường, tủ... bị bỏ lại sau khi các gia đình chuyển đi.
Tại ngõ 142 Cổ Nhuế, ông Văn Tiến Thành (50 tuổi) có căn nhà với diện tích 43,9 m2 nằm trong diện giải tỏa. Đây là nơi ở hàng trăm năm nay của 18 đời dòng họ ông Thành. Hiện gia đình ông chưa bàn giao mặt bằng do còn vướng mắc về kế hoạch tái định cư. "Nhìn chung, đa số hộ dân đều đồng lòng với chủ trương phát triển hạ tầng tuyến đường Tây Thăng Long. Chúng tôi đều rất mong mỏi được tái định cư sớm để ổn định cuộc sống. Chỉ cần được bố trí nơi ở hợp lý là ai cũng yên tâm di dời thật nhanh", ông Thành nói.
Năm 2007, bà P.T.T (77 tuổi) quyết định bán căn nhà ở Ninh Bình (Nam Định cũ) để chuyển lên Hà Nội sinh sống cùng con cháu tại căn nhà có diện tích 32 m2 ở ngách 145/46/17 đường Cổ Nhuế. Cũng giống ông Thành, gia đình bà chưa di dời vì đang chờ giải quyết phương án tái định cư. "Những ngày gần đây, việc phá dỡ, thi công diễn ra cả ngày, khiến cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng. Gia đình có nhiều người sinh sống, nên mong muốn chính quyền sớm có phương án tái định cư hợp lý để sớm ổn định", bà T nói.
Tại khu vực mặt bằng đã tháo dỡ, một số hộ kinh doanh mở quầy hàng buôn bán để kiếm thêm thu nhập.
Nhiều hộ dân sinh sống trong phạm vi giải phóng mặt bằng tất bật tháo dỡ đồ đạc, sắp xếp hành lý tới nơi ở mới để bàn giao mặt bằng chiều 22/4.
Trục Tây Thăng Long dài 33 km, hướng tâm theo trục Đông - Tây, có chức năng kết nối trung tâm Hà Nội với khu đô thị Sơn Tây và các khu vực Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Phúc Thọ. Tuyến đường được kỳ vọng giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây Thủ đô.
