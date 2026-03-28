Diện mạo sân vận động lớn thứ hai Việt Nam dần thành hình

Sân PVF mới có diện tích 55.000 m2 với 60.000 chỗ ngồi, khi hoàn thành sẽ là sân có sức chứa lớn thứ hai Việt Nam khi vượt qua SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với 40.000 chỗ ngồi và đứng sau SVĐ Lạc Việt với 135.000 chỗ ngồi.

Sau 5 tháng khởi công, các hạng mục lớn của dự án được triển khai đồng loạt. Tại khu vực sân vận động, công trường quy mô lớn đã được thiết lập. Hàng trăm xe, đầu máy chuyên dụng và hàng trăm công nhân được huy động làm việc liên tục. Sân PVF bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D, các khu chuyên môn cho kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ, VIP, dịch vụ ẩm thực...

Các kết cấu chính ở khu vực khán đài dần lộ diện sau 5 tháng triển khai. Sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải khu vực.

Điểm nhấn của sân PVF là hệ mái vòm thép với cặp dầm vòm hộp dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m, rộng 5 m, chịu lực khoảng 8.618 tấn. Mái có kết cấu trượt gồm hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 m x 125 m, có thể đóng/mở trong 12 phút, kết hợp hệ cửa kính end-zone cao 36 m, rộng 55 m, vận hành trong 18 phút. Vật liệu phủ mái sử dụng PTFE, có khả năng truyền sáng tự nhiên, hạn chế hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn.

Phần lớn diện tích dự án trước đây là khu vực đất nông nghiệp của người dân lân cận. Hiện công tác giải phóng mặt bằng gần như hoàn tất, các nhà vườn xung quanh sân vận động đã bàn giao đất để thực hiện dự án.

Tuyến đường quy mô 6 làn xe, kết nối từ Văn Giang đến nút giao Yên Mỹ, nhập vào đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ, tạo trục giao thông xuyên suốt tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường này có mặt cắt khá nhỏ, đặt thách thức đối với công trình SVĐ PVF khi đáp ứng lượng người đổ về lúc có sự kiện lớn trong tương lai.

Các trục đường kết nối từ hệ thống giao thông hiện hữu vào sân vận động cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, SVĐ PVF sẽ là trung tâm huấn luyện - thi đấu của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là “ngôi nhà chung” cho các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.

