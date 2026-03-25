Thiết kế độc lạ của nhà hát 159 tỷ đồng ở Hà Nội

  • Thứ tư, 25/3/2026 16:07 (GMT+7)
Nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2 (Hà Nội) có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 159 tỷ đồng. Dự án dần hoàn thành sau nhiều năm thi công với thiết kế độc đáo.

nha hat tuoi tre 2 anh 1

Tọa lạc tại khu đô thị Nam Trung Yên (Hà Nội), nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2 dần hoàn thiện sau thời gian dài thi công với kiến trúc độc đáo. Dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.
nha hat tuoi tre 2 anh 2

Vị trí của nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2 tại khu đô thị Nam Trung Yên (phường Cầu Giấy). Ảnh: Google Maps.
nha hat tuoi tre 2 anh 3

Nhà hát có quy mô 3 tầng hầm với tổng diện tích 7.177 m² và 5 tầng nổi với diện tích 9.615 m², tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 159 tỷ đồng.
nha hat tuoi tre 2 anh 4

Nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2 được thiết kế có sức chứa khoảng 1.032 chỗ ngồi, đáp ứng các chức năng biểu diễn kịch, ca, múa, nhạc với đầy đủ các công năng biểu diễn, luyện tập, phụ trợ, dịch vụ, quản lý và điều hành...
nha hat tuoi tre 2 anh 5
  • Phần kiến trúc chính của công trình đã hoàn tất, thiết kế tổng thể của nhà hát mang phong cách hiện đại, phù hợp định hướng phục vụ khán giả trẻ.
    nha hat tuoi tre 2 anh 6

    Khu vực đài phun nước được thiết kế với hàng chục quả cầu pha lê trong suốt làm điểm nhấn kiến trúc bên ngoài mặt tiền nhà hát.
    nha hat tuoi tre 2 anh 7

    Công trình nổi bật với tông màu xanh chủ đạo, được tạo hình từ các dãy cột đứng liên tiếp, xen kẽ các mảng màu đỏ, vàng, cam chạy dọc thân nhà.
    nha hat tuoi tre 2 anh 8

    Nhà hát đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lát gạch sân, trồng cây xanh và và hoàn thiện cảnh quan.
    nha hat tuoi tre 2 anh 9

    Thiết kế độc đáo của khu vực nhà bảo vệ và lối vào nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2.
    nha hat tuoi tre 2 anh 10

    Khu vực hầm để xe của nhà hát dần hoàn thiện với 3 tầng hầm, tổng diện tích 7.177 m².
    nha hat tuoi tre 2 anh 11

    Với kiến trúc độc đáo và đầy đủ công năng hiện đại, nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2 được kỳ vọng cung cấp thêm không gian văn hóa hiện đại, chuyên nghiệp cho người dân thủ đô.

    Đinh Hà

    nhà hát tuổi trẻ 2 Hà Nội nhà hát hà nội cơ sở 2 tuổi trẻ

