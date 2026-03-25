Thiết kế độc lạ của nhà hát 159 tỷ đồng ở Hà Nội

Tọa lạc tại khu đô thị Nam Trung Yên (Hà Nội), nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2 dần hoàn thiện sau thời gian dài thi công với kiến trúc độc đáo. Dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.
Vị trí của nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2 tại khu đô thị Nam Trung Yên (phường Cầu Giấy). Ảnh: Google Maps.
Nhà hát có quy mô 3 tầng hầm với tổng diện tích 7.177 m² và 5 tầng nổi với diện tích 9.615 m², tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 159 tỷ đồng.
Nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2 được thiết kế có sức chứa khoảng 1.032 chỗ ngồi, đáp ứng các chức năng biểu diễn kịch, ca, múa, nhạc với đầy đủ các công năng biểu diễn, luyện tập, phụ trợ, dịch vụ, quản lý và điều hành...
Khu vực đài phun nước được thiết kế với hàng chục quả cầu pha lê trong suốt làm điểm nhấn kiến trúc bên ngoài mặt tiền nhà hát.
Công trình nổi bật với tông màu xanh chủ đạo, được tạo hình từ các dãy cột đứng liên tiếp, xen kẽ các mảng màu đỏ, vàng, cam chạy dọc thân nhà.
Nhà hát đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lát gạch sân, trồng cây xanh và và hoàn thiện cảnh quan.
Thiết kế độc đáo của khu vực nhà bảo vệ và lối vào nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2.
Khu vực hầm để xe của nhà hát dần hoàn thiện với 3 tầng hầm, tổng diện tích 7.177 m².
Với kiến trúc độc đáo và đầy đủ công năng hiện đại, nhà hát Tuổi trẻ cơ sở 2 được kỳ vọng cung cấp thêm không gian văn hóa hiện đại, chuyên nghiệp cho người dân thủ đô.
