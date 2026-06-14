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Xã hội

Đi qua cầu hẹp, một phụ nữ bán vé số rơi xuống kênh tử vong

  • Chủ nhật, 14/6/2026 20:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cây cầu bê tông chật hẹp, kém an toàn được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn làm một người tử vong tại xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp.

Vào đầu giờ chiều 14/6, người dân ấp Mỹ Chánh, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ phát hiện một chiếc môtô điện (loại mini) nằm trên mặt cầu giao thông bắc qua kênh 26/3. Bên cạnh phương tiện có một chai nước suối và một chiếc dép nữ, cho thấy dấu hiệu người điều khiển đã rơi xuống kênh.

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Người dân cố gắng cố gắng sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là bà N.T.H.S, ngụ ấp 1, xã Long Tiên, làm nghề bán vé số dạo. Sau đó, người dân địa phương cùng gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện nạn nhân đã tử vong dưới lòng kênh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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Cây cầu nhỏ hẹp kém an toàn đã xảy ra vụ tai nạn chết người.

Theo người dân địa phương, cây cầu bắc qua kênh 26/3 đã được xây dựng từ lâu, mặt cầu chỉ rộng hơn 1 mét và không có lan can bảo vệ. Nhiều khả năng nạn nhân khi điều khiển xe điện đã va vào gờ cầu, sau đó phanh gấp khiến phương tiện ngã ngang, làm bà S rơi xuống nước dẫn đến tử vong.

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https://vov.vn/xa-hoi/di-qua-cau-hep-mot-phu-nu-ban-ve-so-roi-xuong-kenh-tu-vong-post1306426.vov

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL

rơi xuống kênh Đồng Tháp cầu hẹp phụ nữ bán vé số tử vong

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