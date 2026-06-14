Đi xe máy ngược chiều, 2 người đàn ông tử vong

Trên quốc lộ 4B đoạn qua phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Khoảng 10h ngày 13/6 tại Km 4+500 QL4B thuộc địa phận khối Cổ Lương, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Duy Anh (SN 2005, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe môtô BKS 12FA-069.04 đi trên quốc lộ 4B hướng từ Quốc lộ 1 đến xã Lộc Bình, khi đến Km 4+500 thì va chạm với xe mô tô BKS 12F6-2556 do N.P.H. (SN 1956, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, chở theo ông N.H.P. (SN 1944 trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) đi ngược chiều. Sau khi va chạm, xe mô tô BKS 12F6-2556 văng ra tiếp tục va chạm với xe môtô BKS 12AA-09237 do Hoàng Văn Hiệp (SN 2004 trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Đi ngược chiều hai người đàn ông tử vong. Ảnh minh họa- Chat GPT

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông H. và ông P. ngồi trên xe máy 12F6-2556 tử vong. Nguyên nhân sơ bộ do ông H. điều khiển xe môtô 12F6 - 2556 đi ngược chiều của đường một chiều.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng PC08 đã phối hợp với PC01, PC09 (Công an tỉnh Lạng Sơn), VKSND khu vực 1 và Công an phường Kỳ Lừa bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện liên quan vụ TNGT

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.