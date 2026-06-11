Một người tử vong sau khi bị xe tải cuốn vào gầm

Chiều 10/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường dẫn từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Hồ Tùng Mậu (cạnh cầu Mai Dịch, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 98H-079.61 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng và rẽ phải vào đường Hồ Tùng Mậu. Trong quá trình chuyển hướng, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 35B1-909.96.

Nơi xảy ra vụ việc.

Cú va chạm khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Nạn nhân tử vong tại hiện trường do thương tích nặng.

Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải dẫn đến hậu quả là người phụ nữ điều khiển tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường để tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính cũng như thân nhân của người phụ nữ gặp nạn. Công tác xác minh thông tin nạn nhân đang được tiếp tục triển khai.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.