Tai nạn trên cao tốc Bắc Nam, 3 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải sáng 8/6 trên cao tốc Bắc Nam đoạn Hàm Nghi - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương mắc kẹt trong cabin.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong. Ảnh: Tiền Phong.

Sáng 8/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Hàm Nghi - Bãi Vọt (qua xã Gia Hanh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe tải, khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương mắc kẹt trong cabin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h50 cùng ngày, tại Km488, xe tải mang biển kiểm soát 29H - 683.35 do anh Nguyễn Văn H (trú Hà Nội) điều khiển đã đâm mạnh vào phía sau xe tải 38C - 655.85 do anh Nguyễn Hữu Q (trú Hà Tĩnh) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú tông đuôi khiến 2 người tử vong tại chỗ là bố và em trai của tài xế Nguyễn Văn H. Riêng tài xế H bị thương và bị mắc kẹt trong cabin bị biến dạng, không thể tự thoát ra ngoài.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là xe 29H - 683.35 không làm chủ tốc độ, dẫn đến va chạm mạnh với xe chạy phía trước.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trung tâm (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức cứu nạn.

Chiếc xe phần đầu bị biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Tiền Phong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng dùng thiết bị chuyên dụng cắt phá cabin bị biến dạng để đưa nạn nhân bị thương ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Đồng thời, thi thể 2 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.