Ôtô va chạm xe điện 3 bánh, một người tử vong

Ngày 23/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông sáng cùng ngày làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, ôtô con loại 4 chỗ do nam thanh niên (khoảng 24 tuổi) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM.

Khi đến đoạn qua phường Trung An (Đồng Tháp), ôtô va chạm xe lắc tay 3 bánh chạy bằng điện (loại phương tiện dành cho người khuyết tật) do người phụ nữ khoảng 50 tuổi điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, ôtô 4 chỗ tiếp tục đẩy xe lắc cùng nạn nhân lao thẳng vào trụ đèn chiếu sáng ven đường mới dừng lại. Hậu quả, cú đâm mạnh khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, xe lắc tay 3 bánh của nạn nhân vỡ nát.

Nhận tin báo, Công an phường Trung An lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hiện, danh tính tài xế và nạn nhân được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.