Đề xuất camera tự phát hiện tài xế ngủ gật, dùng điện thoại

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn liên quan xe khách, xe tải thường xuất phát từ lỗi chủ quan của người lái như buồn ngủ...

Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Công an đang dự thảo quy định yêu cầu nâng cấp thiết bị giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải. Theo đó, camera phải có khả năng tự động nhận diện, cảnh báo tài xế khi ngủ gật, hút thuốc hoặc dùng điện thoại và truyền dữ liệu theo thời gian thực về cơ quan chức năng.

Camera tự phát hiện tài xế ngủ gật, dùng điện thoại.

Đề xuất này có tính khả thi ra sao? PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với Chuyên gia vận tải Nguyễn Văn Thanh.

- Thưa ông, dưới góc độ là một chuyên gia vận tải lâu năm, ông đánh giá như thế nào về đề xuất nâng cấp thiết bị giám sát hành trình để chủ động phát hiện lỗi của tài xế theo thời gian thực?

- Đề xuất này rất hay, tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông về việc phải nâng cấp thiết bị giám sát hành trình.

Hiện nay mới chỉ giám sát tốc độ và hành trình thôi. Đặc biệt hiện nay hệ thống đường bộ Việt Nam đã được Nhà nước đầu tư rất lớn, chạy trên đường cao tốc với tốc độ rất cao thì thiết bị này phải được nâng cấp. Nó kịp thời thông báo thông tin về cho các bộ phận có liên quan để nhắc nhở, hoặc bản thân thiết bị đó báo động để lái xe kịp thời điều chỉnh là hết sức cần thiết.

- Chủ trương là rất đúng, tuy nhiên, để đưa vào thực tiễn thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì để chính sách thực sự khả thi, thưa ông?

- Vấn đề là mình phải khảo sát xem khả năng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình trong nước có đáp ứng được không, có kịp thời không.

Cần phải khảo sát và lấy ý kiến rộng rãi của các nhà cung cấp thiết bị, chứ không phải cứ theo ý muốn chủ quan của ta đưa ra rồi không thực hiện được. Đưa ra rồi cuối cùng các doanh nghiệp sản xuất trong nước không đáp ứng được, phải đi nhập khẩu thì thiệt hại rất lớn, vừa đắt mà công ăn việc làm của các nhà sản xuất trong nước bị đình trệ là không được.

Nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông rất quan trọng, nhưng cùng với nó phải quan tâm đến sự phát triển, đảm bảo an sinh cho các doanh nghiệp trong nước.

- Vậy theo ông, lộ trình áp dụng nên được thiết kế như thế nào để tránh việc đưa ra vội vàng? Và việc dự thảo yêu cầu thiết bị phải lưu trữ dữ liệu tối thiểu 1 tháng, ông thấy đã hợp lý chưa?

- Về lưu trữ, để trong 1 tháng thì là được rồi. Để khi xảy ra vụ việc gì thì cũng có chứng cớ để xử lý, như thế là có thể đáp ứng được.

Còn về lộ trình, cần phải nghiên cứu kỹ chứ đừng đưa ra vội vàng, không có lộ trình cụ thể đâm ra doanh nghiệp không đáp ứng kịp. Tôi ủng hộ là làm sao bắt buộc lắp thiết bị này đối với đặc biệt là doanh nghiệp vận tải hành khách chạy liên tỉnh đường dài, doanh nghiệp du lịch chạy dài. Hoặc có thể quy định xe từ bao nhiêu chỗ ngồi trở lên, chạy cự ly bao nhiêu cây số trở ra thì bắt buộc phải lắp. Phải có lộ trình cụ thể.

Và quan trọng nhất, tôi luôn nhắc nhở các doanh nghiệp trong Hiệp hội Vận tải ô tô: Việc lắp thiết bị đó là phục vụ cho việc đảm bảo an toàn giao thông cho chính doanh nghiệp, chứ không phải để đối phó với cơ quan quản lý. Luôn luôn phải có tư tưởng như thế.

- Vâng, xin cảm ơn về những góp ý rất xác đáng vừa rồi của ông!