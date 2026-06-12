Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ từ ngày 12/6

Nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành sẽ được tổ chức lại giao thông từ 22h ngày 12/6 nhằm phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Nhằm phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành sẽ được tổ chức lại giao thông theo phương án mới.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm tiến độ dự án, đồng thời hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực.

Từ ngày 12/6, Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành để thi công dự án Vành đai 1. Ảnh: Tiền Phong.

Theo phương án mới, nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành sẽ chuyển từ hình thức điều tiết bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành. Các phương tiện lưu thông theo hệ thống đường tạm Vành đai 1 kết hợp với vạch sơn, biển báo hướng dẫn và các điểm quay đầu được bố trí trên các tuyến Giảng Võ, Láng Hạ và đường tạm.

Phương án được triển khai từ 22h ngày 12/6 đến khi có thông báo mới. Cơ quan chức năng yêu cầu chỉ thực hiện rào chắn khi đã hoàn thiện đầy đủ hạ tầng phục vụ tổ chức giao thông, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Hệ thống camera giám sát và đèn tín hiệu giao thông cũng phải được di dời theo đúng phương án được phê duyệt.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thông tin rộng rãi về kế hoạch rào chắn, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tại các phường Giảng Võ và Láng để hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong khu vực.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường như phun sương chống bụi, che chắn công trường và vệ sinh khu vực thi công thường xuyên.

Phương tiện và máy móc thi công chỉ được phép ra vào công trường trong khung giờ từ 22h đến 5h hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông ban ngày.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè xung quanh khu vực thi công nhằm ngăn ngừa nguy cơ ùn tắc.

Cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ là một trong các hạng mục thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, từng bước hoàn thiện tuyến Vành đai 1 - trục giao thông quan trọng của Thủ đô.