Hà Nội tăng mức phạt với 28 hành vi vi phạm về an ninh, trật tự và giao thông

UBND Hà Nội đề xuất nâng mức phạt 1,5-2 lần đối với 28 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị.

UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình Thường trực HĐND thành phố xem xét, chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính, trong đó có lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo tờ trình, việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô năm 2026, cho phép HĐND thành phố quy định mức tiền phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền.

Dự thảo đề xuất tăng mức xử phạt đối với 28 hành vi vi phạm, trong đó có 24 hành vi thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và 4 hành vi thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị.

Cụ thể, trong lĩnh vực an ninh, trật tự, thành phố đề xuất tăng mức phạt đối với 5 nhóm hành vi. Trong đó, 12 hành vi vi phạm quy định về đăng ký, quản lý cư trú và 2 hành vi vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước được đề xuất tăng mức phạt 1,5 lần so với quy định hiện hành.

Đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, mức xử phạt cũng được đề xuất tăng 1,5 lần.

Riêng nhóm hành vi vi phạm quy định về thi hành án hình sự và thi hành các biện pháp xử lý hành chính, thành phố đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt đối với 2 hành vi.

Đối với lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại, dự thảo đề xuất tăng mức phạt đối với 7 hành vi, trong đó 6 hành vi tăng gấp đôi và 1 hành vi tăng 1,5 lần so với mức phạt chung.

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị, UBND thành phố đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt đối với 4 hành vi vi phạm, chủ yếu liên quan đến dừng, đỗ xe.

Theo UBND TP Hà Nội, 28 hành vi được đề xuất điều chỉnh chỉ chiếm khoảng 2,6% tổng số 1.067 hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Trong đó, 24 hành vi thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự chiếm 5,7% tổng số hành vi của lĩnh vực này và 4 hành vi thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ chiếm 0,6%.

Việc đề xuất tăng mức xử phạt được thực hiện trên cơ sở đánh giá mức độ vi phạm, tác động của hành vi đến xã hội, yêu cầu quản lý thực tiễn cũng như khả năng tổ chức thực hiện. Mức tăng từ 1,5 đến 2 lần vẫn nằm trong giới hạn tối đa mà Luật Thủ đô cho phép.

UBND thành phố Hà Nội cho rằng, việc áp dụng mức xử phạt cao hơn sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Theo dự kiến, nếu được HĐND thành phố Hà Nội thông qua, Nghị quyết sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2026.