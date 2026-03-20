Toàn cảnh sân vận động lớn bậc nhất thế giới sau 3 tháng khởi công

Sân vận động Lạc Việt là hạng mục trọng điểm dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thủ đô do Tập đoàn Vingroup khởi công ngày 19/12/2025, tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 925.600 tỷ đồng .

Sân vận động được xây dựng trong phân khu B - dự án Khu đô thị Thể thao Olympic. Khu B của dự án có diện tích hơn 3.118 ha, nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa ( Hà Nội ), quy mô dân số dự kiến khoảng 186.760 người. Ảnh: Google Maps.

Sân vận động Lạc Việt là hạng mục trung tâm của dự án, diện tích khoảng 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn quốc tế. Nếu hoàn thành đúng trên quy mô này, đây sẽ là sân vận động quy mô lớn hàng đầu thế giới.

Chỉ sau 3 tháng khởi công, các hạng mục lớn của dự án được đơn vị thi công triển khai nhanh chóng. Tại khu vực xây sân vận động, công trường thi công với quy mô lớn đã được thiết lập.

Công trình mang cảm hứng từ Trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc. Sân vận động dự kiến có nhiều giải pháp tiện ích như mái che di động, vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng...

Trên công trường rộng hàng chục hecta, các cụm móng và cọc bê tông bắt đầu lộ diện. Hàng trăm công nhân được huy động thi công theo nhiều mũi, duy trì tiến độ liên tục ngay từ giai đoạn đầu dự án. Máy xúc, máy ủi hoạt động hết công suất để đào đất và hạ cốt nền, san phẳng mặt bằng.

Tại nhiều khu vực, xe tải cỡ lớn tấp nập ra vào vận chuyển đất, đá phục vụ công trình.

Phần lớn diện tích dự án trước đây là khu vực đất nông nghiệp của người dân lân cận, chủ yếu được trồng các loại hoa màu, cây ngắn ngày.

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028, được kỳ vọng là biểu tượng mới của thể thao Việt Nam. Ngoài sân vận động Lạc Việt, khu B của khu đô thị thể thao Olympic còn bao gồm các công trình quy mô lớn khác như Cung Thể thao Dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp Thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Tower) và Siêu đấu trường Thể thao điện tử E-Sports.

Về tầm nhìn, Khu đô thị thể thao Olympic được định hướng phát triển thành quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic. Ghi nhận tại nhiều khu vực lân cận của dự án khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã Thường Tín, nhiều dự án xây dựng nhà liền kề, biệt thự, chung cư cao tầng... đang được tích cực triển khai. Hình ảnh công trường xây dựng tại Khu đô thị Him Lam Thường Tín.

Các dự án hạ tầng, hệ thống đường kết nối Khu đô thị thể thao Olympic cũng được đẩy nhanh tiến độ. Hình ảnh tại công trường đường Vành đai 4 đang được thi công. Đường Vành đai 4 Hà Nội tiếp giáp phía bắc khu B Khu đô thị thể thao Olympic. Công trình gồm 6 làn xe cao tốc và đường gom đô thị.

Chiều dài toàn tuyến Vành đai 4 là 112,8 km, đi qua 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 58,2 km. Đường Vành đai 4 sẽ vượt các sông Hồng, sông Đuống. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Phía tây dự án Khu đô thị thể thao Olympic tiếp giáp với Quốc lộ 21C. Tuyến giao thông có tổng chiều dài 104 km với quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Tuyến khởi đầu từ đường Phạm Tu tới đường trục Nam Hà Nội (qua địa bàn các quận, huyện cũ: Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức) qua Tam Chúc, Hoa Lư của Ninh Bình.

Phía đông dự án tiếp giáp với Quốc lộ 1A và đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Những tuyến đường tiếp giáp với Khu đô thị thể thao Olympic đều có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giao thông thủ đô với hàng triệu lượt xe qua lại mỗi ngày, kết nối các tỉnh thành phía Nam như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... đồng thời khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan cho khu vực phía Nam thành phố.

