Cận cảnh đưa hai Thánh giá 400 kg mạ vàng lên Nhà thờ Đức Bà

Đúng 9h ngày 19/3, hai thánh giá chính thức được đưa lên và cố định trên đỉnh chóp nhọn của Nhà thờ Đức Bà TP.HCM, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình trùng tu công trình biểu tượng của thành phố.
Cặp thánh giá được chế tác tại Bỉ bằng thép nguyên khối, mỗi cây nặng khoảng 400 kg, cao 3,73 m. Bề mặt được mạ vàng mỏng nhằm tăng khả năng chống ăn mòn, đồng thời giữ vẻ trang nghiêm cho kiến trúc. Phần chân đế hình hoa bách hợp dạng trụ, cao hơn 50 cm, làm bằng kẽm mạ vàng với các cánh hoa uốn cong tinh xảo.
Tham dự sự kiện có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện kiêm Trưởng Ban trùng tu nhà thờ Đức Bà.
Đây là dịp rất đặc biệt khi hoàn thành lắp đặt biểu tượng thiêng liêng của người Công giáo.
Theo Linh mục Hồ Văn Xuân, trên đỉnh mỗi Thánh giá sẽ được gắn thêm một cột thu lôi bằng đồng nguyên chất.
"Chúng ta hân hoan trong thời khắc tuyệt đẹp của nhà thờ Chính toà, của Hội Thánh và thành phố. Hai Thánh giá mạ vàng được lắp đặt trở lại trên đỉnh tháp, lại tiếp tục toả sáng bầu trời của Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn", Tổng Giám mục Marek Zalewski phát biểu tại sự kiện.
Bên trong nhà thờ, 8 thánh giá nhỏ cũng được mạ vàng. Ngày mai, chuyên gia mạ vàng đến từ Bỉ sẽ trực tiếp sang kiểm tra tình trạng các thánh giá sau quá trình vận chuyển và lắp đặt, nhằm kịp thời xử lý nếu xuất hiện trầy xước hay hư hại. Trước khi được đưa lên vị trí trên cao, các thánh giá này sẽ được trưng bày trong một thời gian để giáo dân đến chiêm ngưỡng.
Ông Đinh Quốc Tuấn xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc hai thánh giá được đưa lên vị trí trang trọng. Đối với ông, biểu tượng này nhắc nhở đi theo con đường của Chúa Giêsu. Ông đánh giá cao không khí trang nghiêm và ý nghĩa thiêng liêng mà buổi lễ mang lại cho cộng đồng giáo dân.
Sau khi hoàn thiện tại Bỉ, các thánh giá được vận chuyển về Việt Nam bằng đường biển trong 5 tháng, cập bến ngày 18/10 năm ngoái. Nghi thức làm phép được cử hành trang trọng ngày trước ngày 8/12/2025 khi lắp đặt lên đỉnh tháp.
Việc hoàn tất lắp đặt không chỉ góp phần phục hồi diện mạo nguyên bản của công trình, mà còn một lần nữa khẳng định giá trị biểu tượng thiêng liêng đã gắn bó với đời sống tôn giáo và văn hóa của TP.HCM trong suốt hơn một thế kỷ.
