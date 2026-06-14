Hỏa hoạn thiêu rụi một nhà dài Ê Đê tại Đắk Lắk

Chiều nay (14/6), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Đắk Lắk, thiêu rụi hoàn toàn một ngôi nhà dài truyền thống của người dân. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h tại ngôi nhà của gia đình bà H Rim Niê (sinh năm 1995), ở buôn Hô, xã Cuôr Dăng (thuộc xã Ea Drơng cũ), tỉnh Đắk Lắk.

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng nhiều vật dụng bên trong. Một xe công nông để gần hiện trường cũng bị cháy hư hỏng phần lốp trước. Thời điểm xảy ra cháy không có người trong nhà nên không gây thiệt hại về người.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại buôn Hô, xã Cuôr Dăng, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Cuôr Dăng cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, máy bơm nước của người dân để dập lửa, đồng thời sơ tán tài sản tại các hộ dân lân cận nhằm ngăn cháy lan.

Lực lượng chức năng cũng đã thông báo cho đơn vị phòng cháy chữa cháy đến hỗ trợ xử lý hiện trường.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn một nhà dài Ê Đê của người dân.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được cơ quan chức năng xác định là do chập điện. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng.