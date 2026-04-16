Hiện trạng 60 tòa nhà khu tập thể Thanh Xuân Bắc

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân) gồm 60 tòa nhà 5 tầng, xây dựng giai đoạn 1978-1987. Theo danh mục cải tạo chung cư cũ Hà Nội công bố tháng 3, hơn một nửa số tòa đã được kiểm định, trong đó 9 tòa xếp loại C (hư hỏng đáng kể) và 30 tòa xếp loại B (xuống cấp).
Vị trí khu tập thể Thanh Xuân Bắc nằm sát đường vành đai 3. Ảnh: Google Maps. Đồ hoạ: Việt Linh
Ngày 7/4, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng (Tập đoàn CT&D) kiến nghị tham gia cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc, nhằm tái thiết hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Sau hơn 40 năm sử dụng, nhiều hạng mục tại khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, đòi hỏi sớm được cải tạo, xây dựng lại. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn kết cấu mà còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt của người dân, đặt ra yêu cầu cấp bách về chỉnh trang, nâng cấp đồng bộ.
Tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, một căn hộ rộng khoảng 20 m² ở tòa B1 đang được cho thuê với giá 3 triệu đồng/tháng. Chủ nhà cho biết căn hộ gần như giữ nguyên hiện trạng từ khi mua, chưa được cải tạo hay sửa chữa. Bên trong, các vết nứt trên tường, hệ thống dây điện cũ kỹ, nền gạch và cửa ra vào đều cho thấy dấu hiệu xuống cấp sau nhiều năm được đưa vào sử dụng.
Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh (79 tuổi, quê Hưng Yên), sống tại tầng hai tòa B1 trong căn hộ rộng 75 m², cho biết gia đình đã gắn bó với khu tập thể hơn 40 năm. “Ở lâu nên nhà cũng xuống cấp, gia đình tôi phải tự sửa lại đường ống nước, gia cố lan can ban công để đảm bảo an toàn khi sinh hoạt. Mong muốn lớn nhất là khu nhà sớm được cải tạo để người dân có điều kiện sống tốt hơn”, bà Vinh chia sẻ.
Tại các lối đi, nhiều mảng bê tông bị nứt vỡ, bong tróc, lật tung nhưng chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Do không có hầm để xe, nhiều hộ dân để phương tiện sát cầu thang, lối đi, thậm chí đưa xe lên tận phòng.
Không gian cầu thang chật hẹp khiến tường, lan can, bậc thềm thường xuyên sứt mẻ; sau thời gian dài sử dụng, khu vực này xuất hiện nhiều vết nứt, bong tróc.
Tại khu tập thể, một số hộ dân tận dụng không gian dưới chân cầu thang và lối đi chung để mở quán nước, tiệm cắt tóc. Việc sử dụng diện tích chung cho mục đích kinh doanh khiến lối đi thêm chật hẹp.
Một số dãy nhà, khoảng sân và nhà văn hóa được bố trí phục vụ sinh hoạt cộng đồng, đồng thời trở thành nơi vui chơi, vận động của trẻ em. Tuy nhiên, không gian này cũng bị tận dụng để phơi quần áo, để xe, khiến cảnh quan trở nên lộn xộn, phần nào ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt chung của cư dân.
Tại các tầng cao, hệ thống “chuồng cọp” tự phát xuất hiện dày đặc, được cơi nới bằng khung sắt, bê tông, vươn ra ngoài 4-5 m so với diện tích ban đầu. Việc cơi nới này không chỉ làm biến dạng kiến trúc, ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kết cấu và phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong các tình huống khẩn cấp.
Trên mái nhiều dãy nhà, bồn nước và các hạng mục lắp đặt thêm làm tăng tải trọng công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cải tạo khoảng 20.000 căn hộ tập thể cũ thuộc diện phải phá dỡ. Trong 5 năm tiếp theo, toàn bộ 2.160 nhà chung cư sẽ được chỉnh trang, tái thiết.
