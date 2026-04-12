Rào chắn thi công bủa vây Hà Nội

Tại Đại lộ Thăng Long, rào chắn phục vụ thi công tuyến metro số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) đang gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông. Đoạn từ Km3+009 đến Km3+704, dài gần 700 m, được dựng rào phục vụ thi công khu gian S6-S7. Hiện khoảng 2/3 phạm vi đã hoàn thiện, phần còn lại tiếp tục được lắp đặt bằng khung sắt, lưới thép. Mỗi chiều đường từ 4 làn giảm còn 2 làn, khiến lưu lượng phương tiện vốn đã lớn càng trở nên quá tải.