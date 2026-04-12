Rào chắn thi công bủa vây Hà Nội

Thời gian gần đây, nhiều tuyến đường huyết mạch ở trung tâm Hà Nội đồng loạt rào chắn phục vụ thi công hạ tầng. Tại phố Tràng Tiền, công trường đào đường ống thoát nước ngầm khiến khu vực ngổn ngang, bụi mù, vỉa hè bị chắn lối, gây khó khăn cho người dân và du khách.
Ghi nhận tại công trường, đơn vị thi công rào chắn một phần lòng đường dài khoảng 30 m để triển khai dự án cống ngầm. Việc thi công kéo dài nhiều ngày khiến mặt đường bị đào xới, trở nên gồ ghề, lồi lõm. Một số đoạn đã hoàn thành nhưng chưa được hoàn trả như ban đầu.
Tại Đại lộ Thăng Long, rào chắn phục vụ thi công tuyến metro số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) đang gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông. Đoạn từ Km3+009 đến Km3+704, dài gần 700 m, được dựng rào phục vụ thi công khu gian S6-S7. Hiện khoảng 2/3 phạm vi đã hoàn thiện, phần còn lại tiếp tục được lắp đặt bằng khung sắt, lưới thép. Mỗi chiều đường từ 4 làn giảm còn 2 làn, khiến lưu lượng phương tiện vốn đã lớn càng trở nên quá tải.
Trong giờ cao điểm sáng và chiều, dòng xe từ trung tâm đi Hòa Lạc và chiều ngược lại thường xuyên ùn ứ kéo dài. Phương tiện nối đuôi, di chuyển chậm qua khu vực thi công; nhiều thời điểm ôtô, xe máy phải nhích từng mét, gây mệt mỏi cho người tham gia giao thông.
Tình trạng rào chắn thi công cũng đang gây áp lực giao thông lớn trên tuyến Võ Chí Công, trục kết nối quan trọng giữa cầu Nhật Tân và khu vực trung tâm Hà Nội.
Là một phần của Vành đai 2, tuyến Võ Chí Công kết nối nhiều khu vực trọng điểm nên việc thu hẹp mặt đường dễ gây ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm khi dòng xe từ cầu Nhật Tân vào trung tâm thường xuyên dồn ứ kéo dài, lan sang các tuyến lân cận.
Ghi nhận17h30 ngày 11/4, tại đường Nguyễn Trãi, hàng loạt rào chắn, “lô cốt” phục vụ thi công khiến mặt đường bị thu hẹp, phương tiện di chuyển khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Tại các điểm thi công, mặt đường bị thu hẹp khiến làn xe dồn lại, tiềm ẩn nguy cơ xung đột giao thông.