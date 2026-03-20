Xác máy bay, vỏ bom hóa thân thành nghệ thuật tại Hà Nội

|
Tại Bảo tàng Hà Nội (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang trưng bày các mảnh kim loại từ xác máy bay và vỏ bom được sắp đặt treo lơ lửng trong không gian nghệ thuật.
|
Cách trưng bày mới giúp người xem tiếp cận những chứng tích chiến tranh theo cách mới kết hợp cùng không gian mang tính thẩm mỹ cao. Tác phẩm được thiết kế với hai khung kết cấu thép chính, liên kết bằng lối đi gợi cảm giác chia cắt do chiến tranh.
Tổ hợp nghệ thuật “Chiến tranh và Hòa bình” do nghệ sĩ Thu Trần và Tây Phong thực hiện, được hình thành từ các hiện vật do Bảo tàng Hà Nội sưu tầm, lưu giữ trong nhiều năm. Các nghệ sĩ đưa hiện vật vào cấu trúc thị giác mới, tạo nên sự đối thoại giữa ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình.
|
Chị Phạm Mỹ Linh (45 tuổi, phụ trách mảng kiến trúc xây dựng nghệ thuật) cho biết: “Triển lãm Chiến tranh và Hòa bình mang nhiều ý nghĩa khi đưa những hiện vật như mảnh xác máy bay, vỏ bom vào không gian đương đại, giúp người xem vừa có góc nhìn mới về chiến tranh, vừa thêm tự hào về lịch sử Việt Nam".
Không gian sắp đặt cộng hưởng với tác phẩm phù điêu của họa sĩ Nguyễn Hải tái hiện sự kiện quân và dân ta bắt phi công John McCain tại hồ Trúc Bạch ngày 26/10/1967, một dấu mốc lịch sử mang ý nghĩa khép lại quá khứ, hướng tới hòa giải, hợp tác và phát triển. Thân Thịnh Kiều Chinh (sinh năm 2004, Đông Anh) chia sẻ: “Khi tham quan triển lãm, mình được quan sát trực tiếp các mảnh xác máy bay, vỏ bom ở cự ly gần, cảm thấy rất ấn tượng và tự hào khi hiểu hơn về chiều dài lịch sử Việt Nam".
|
Xen kẽ các hiện vật kim loại là hệ thống khối cầu, mảng hình học và dải lụa nhiều màu sắc do nghệ sĩ Thu Trần thực hiện bằng vật liệu nhẹ, bọc giấy dó, giấy dứa và phủ sơn mài. Sự kết hợp này tạo nên đối thoại thị giác giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình.
Bảo tàng Hà Nội đồng thời trưng bày không gian sắp đặt “Vũ điệu xuân” của nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương. Tác phẩm kết hợp vật liệu tre với các dải màu tươi sáng, tạo hiệu ứng thị giác sinh động, gợi nhịp điệu mùa xuân và tinh thần tái tạo. Hình ảnh chiếc roi trong nghệ thuật tuồng được khai thác, sắp đặt giữa không trung.
|
Với hệ thống hiện vật phong phú, bao quát từ thiên nhiên đến lịch sử, văn hóa, Bảo tàng Hà Nội là điểm đến tiêu biểu cho tham quan, học tập và nghiên cứu tại Thủ đô. Việc đồng thời trưng bày hai không gian sắp đặt với sắc thái khác biệt tạo nên tổng thể hài hòa, một bên lắng đọng về quá khứ, một bên rực rỡ hướng tới tương lai.