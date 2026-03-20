Xác máy bay, vỏ bom hóa thân thành nghệ thuật tại Hà Nội

Không gian sắp đặt cộng hưởng với tác phẩm phù điêu của họa sĩ Nguyễn Hải tái hiện sự kiện quân và dân ta bắt phi công John McCain tại hồ Trúc Bạch ngày 26/10/1967, một dấu mốc lịch sử mang ý nghĩa khép lại quá khứ, hướng tới hòa giải, hợp tác và phát triển. Thân Thịnh Kiều Chinh (sinh năm 2004, Đông Anh) chia sẻ: “Khi tham quan triển lãm, mình được quan sát trực tiếp các mảnh xác máy bay, vỏ bom ở cự ly gần, cảm thấy rất ấn tượng và tự hào khi hiểu hơn về chiều dài lịch sử Việt Nam".