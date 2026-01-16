Bên trong 'Bảo tàng Phở' đầu tiên tại Việt Nam ở TP.HCM

|
Tọa lạc tại góc đường Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TP.HCM), cách ga metro Bến Thành khoảng 300 m, Bảo tàng Phở là bảo tàng chuyên đề về ẩm thực đầu tiên tại Việt Nam. Địa điểm gồm 2 tầng trải nghiệm, với tổng diện tích khoảng 800 m2.
Đến đây, khách tham quan sẽ bắt đầu hành trình trải nghiệm kéo dài khoảng 60-75 phút. Thực khách có thể chọn tour trọn gói giá 750.000 đồng/người lớn, 500.000 đồng/trẻ em hoặc tour tham quan không kèm ăn. Khách không tham gia tour vẫn có thể ăn phở với giá 125.000-260.000 đồng/phần. Đây là bảo tàng ẩm thực ngoài công lập do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp phép hoạt động.
Hành trình mở đầu bằng phim tài liệu dài 10 phút, phác họa lịch sử xuyên thế kỷ của phở - từ những gánh hàng rong miền Bắc đến biểu tượng ẩm thực vươn tầm thế giới. Bộ phim đưa khách tham quan ngược dòng thời gian, tìm về cội nguồn từ nền văn minh lúa nước, qua những thăng trầm lịch sử đến không gian văn hóa và trải nghiệm ẩm thực, để hiểu trọn vẹn câu chuyện phía sau một tô phở Việt.
Không gian bảo tàng trưng bày 209 hiện vật đã được ghi nhận, cấp phép, cùng hệ thống tư liệu và hình ảnh phong phú phản ánh văn hóa phở ba miền Bắc - Trung - Nam.
Từ gánh phở rong, trang từ điển tiếng Việt ghi nhận chữ "phở" đến chiếc cối đá, nồi nấu, bông hoa hồi…, mỗi hiện vật đều mang đến cái nhìn trực quan, sinh động cho khách tham quan. Ông Trần Văn Bắc - nhà sáng lập Bảo tàng Phở, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điểm đến Du lịch Việt Nam - cho biết: "Chúng tôi mong muốn góp phần kết nối, quảng bá di sản ẩm thực Việt Nam, đồng thời hòa vào dòng chảy phát triển du lịch văn hóa mà đất nước đang chú trọng", ông nói.
Bảo tàng còn dành không gian cho triển lãm sắp đặt của các nghệ sĩ trẻ, nơi mỗi "tô phở ký ức" được diễn đạt bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau, gắn với những mảnh ký ức rất riêng của từng vùng miền.
Những mô hình "phở" lấy chất liệu từ đời sống - từ vải bông, vỏ lon bia đến vật liệu tái chế - mang đến góc nhìn vừa gần gũi vừa giàu tính sáng tạo. Ông Lê Nhật Thanh, Giám đốc Bảo tàng Phở, cho biết mong muốn xây dựng nơi đây thành "một sản phẩm hoàn chỉnh để lưu giữ những ký ức về phở". Dù hương vị có thể gây tranh cãi tùy khẩu vị, ông khẳng định bảo tàng luôn theo đuổi các giá trị chuẩn mực và chất lượng. "Chúng tôi vui khi thấy khách trong và ngoài nước đón nhận tích cực, nhưng cũng áp lực vì phải duy trì phong độ và liên tục hoàn thiện trải nghiệm tại Bảo tàng", ông nói.
Lần đầu tham quan Bảo tàng Phở, Ngọc Phạm (phường An Đông) bày tỏ sự hào hứng. "Nơi đây không chỉ kể câu chuyện về phở như một món ăn, mà lồng ghép phở vào đời sống và nhiều ngành nghề khác nhau. Đi một vòng, tôi thấy từ người bán, người nấu đến những mô hình nghề nghiệp quen thuộc, vừa vui vừa dễ hiểu. Tôi đặc biệt thích các góc trưng bày mô hình - nhỏ xíu nhưng có hồn, khiến câu chuyện về phở trở nên sống động hơn. Cảm giác phở không chỉ để ăn cho no, mà là một phần ký ức và nhịp sống của người Việt", cô chia sẻ.
Trải nghiệm ẩm thực được đặt ở điểm kết thúc hành trình tại tầng 1, như cách khép lại câu chuyện bằng cảm nhận riêng của mỗi du khách. Tại đây, khách có thể trực tiếp quan sát nghệ nhân tráng bánh, nấu phở thủ công ngay trước mắt.
Tô phở phục vụ tại bảo tàng gồm bánh phở, tái, nạm, gầu, gân, bò viên và một chén sườn. Võ Thành Vương - bếp trưởng điều hành của nhà hàng CoCo Dining (1 sao Michelin) - nhận xét nước dùng được hầm kỹ, trong và thanh, dung hòa giữa phong vị phở Bắc và phở Nam. "Điều khiến tôi hài lòng nhất là sự tinh tế và độ trong của nước phở", ông chia sẻ. Ông cho rằng bảo tàng đã truyền tải tốt giá trị văn hóa qua tranh ảnh, video và không gian kể chuyện về phở bằng một cách hiện đại. Với mức giá 260.000 đồng cho một tô phở, ông đánh giá đây là mức hợp lý cho khách du lịch, bởi họ không chỉ ăn một món, mà còn thưởng thức trọn vẹn câu chuyện văn hóa Việt trong một không gian an toàn, chỉn chu về dịch vụ.