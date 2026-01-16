Bên trong 'Bảo tàng Phở' đầu tiên tại Việt Nam ở TP.HCM

Tô phở phục vụ tại bảo tàng gồm bánh phở, tái, nạm, gầu, gân, bò viên và một chén sườn. Võ Thành Vương - bếp trưởng điều hành của nhà hàng CoCo Dining (1 sao Michelin) - nhận xét nước dùng được hầm kỹ, trong và thanh, dung hòa giữa phong vị phở Bắc và phở Nam. "Điều khiến tôi hài lòng nhất là sự tinh tế và độ trong của nước phở", ông chia sẻ. Ông cho rằng bảo tàng đã truyền tải tốt giá trị văn hóa qua tranh ảnh, video và không gian kể chuyện về phở bằng một cách hiện đại. Với mức giá 260.000 đồng cho một tô phở, ông đánh giá đây là mức hợp lý cho khách du lịch, bởi họ không chỉ ăn một món, mà còn thưởng thức trọn vẹn câu chuyện văn hóa Việt trong một không gian an toàn, chỉn chu về dịch vụ.