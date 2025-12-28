Loạt địa điểm 'có tiền cũng không đến được' trong năm 2026

|
Museum of Collecting and Design (Las Vegas, Mỹ) - bảo tàng này từng là nơi trưng bày bộ sưu tập những món đồ tí hon độc đáo của Jessica Oreck. Sau khi trung tâm thương mại nơi đặt bảo tàng bị phá dỡ, địa điểm này chính thức không còn và chưa có kế hoạch mở lại. Thay vào đó, du khách có thể ghé Omega Mart - siêu thị nghệ thuật kỳ quặc do Meow Wolf vận hành, nổi tiếng với trải nghiệm nhập vai. Ảnh: The Office of Collecting & Design.
|
Centre Pompidou (Paris, Pháp) - biểu tượng nghệ thuật đương đại của Paris đang đóng cửa để trùng tu, cải thiện khả năng tiếp cận và xử lý vật liệu cũ. Bảo tàng dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào năm 2030. Du khách có thể ghé thăm KANAL - chi nhánh mới của Pompidou tại Bỉ, dự kiến khai trương vào tháng 11/2026. Ảnh: Reuters.
|
Chùa Gounsa (Uiseong, Hàn Quốc), ngôi chùa hơn 1.300 năm tuổi đã bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng vào tháng 3/2025. Chùa đang được phục dựng nhưng chưa có thời điểm mở cửa cụ thể. Khách có thể ghé thăm Bongjeongsa - quần thể chùa cổ ở Andong, nơi có công trình bằng gỗ lâu đời nhất Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
|
Bảo tàng Bayeux Tapestry (Bayeux, Pháp) - nơi trưng bày bộ thảm được thêu từ thế kỷ 11 kể lại cuộc chinh phục nước Anh - đang tạm đóng cửa để nâng cấp không gian và dự kiến mở lại vào năm 2027. Khách có thể lên kế hoạch tham quan Bonnat-Helleu Museum - được mệnh danh là "Tiểu Louvre" ở Bayonne, vừa mở cửa sau 15 năm trùng tu. Ảnh: Reuters.
|
Rivers of America tại Walt Disney World (Florida, Mỹ), bao gồm đảo Tom Sawyer và du thuyền Liberty Square, đã đóng cửa từ tháng 8 để nhường chỗ cho khu chủ đề "Cars" - dự án mở rộng lớn nhất lịch sử Magic Kingdom. Du khách vẫn có thể trải nghiệm Rivers of America tại Disneyland California hoặc Tokyo Disneyland. Ảnh: Eve Chen/USA Today Network.
|
Bluestockings (New York, Mỹ) - hiệu sách nữ quyền tại Manhattan - đã không thể trụ vững trước làn sóng đô thị hóa và chính thức đóng cửa vào tháng 9/2025. Du khách có thể ghé Yu & Me, The Ripped Bodice và The Lit Bar - những hiệu sách độc lập đang nổi lên tại New York. Ảnh: Bluestockings.
|
Hầm mộ Paris (Pháp) - đường hầm dài 1,6 km trưng bày hài cốt của hàng triệu người dân Paris xưa đang trong quá trình sửa chữa và có thể mở lại trong năm 2026, song thời điểm vẫn chưa chắc chắn. Du khách có thể thay thế bằng Sedlec Ossuary (CH Czech) - nhà thờ xương nổi tiếng tại Kutná Hora. Ảnh: Stephen Alvarez/Nat Geo.
|
The Met Museum Rooftop (New York, Mỹ) - sân thượng trưng bày nghệ thuật ngoài trời của Bảo tàng Metropolitan tạm đóng để nâng cấp, dự kiến mở lại năm 2030 với diện tích lớn hơn. Du khách có thể thay thế bằng Socrates Sculpture Park - công viên điêu khắc ngoài trời ở Queens, với tầm nhìn hướng sang Manhattan. Ảnh: Evan Y Lee.
|
CAM - Contemporary Art Museum (Raleigh, Mỹ) - bảo tàng nghệ thuật đương đại tại Bắc Carolina thông báo tạm dừng hoạt động vô thời hạn để tái cấu trúc và tìm hướng đi mới. Du khách có thể thay thế bằng North Carolina Museum of Art - bảo tàng lớn với không gian trưng bày ngoài trời và vườn hoa hướng dương nổi tiếng. Ảnh: Visit Raleigh.
Châu Âu có diện tích nhỏ thứ hai thế giới nhưng sở hữu nền văn hóa đa dạng, có lịch sử phát triển lâu đời. Tri thức - Znews giới thiệu tới bạn đọc những trang sách về lục địa già.