10 điểm du lịch Việt Nam dự báo 'gây bão' quốc tế 2026

Từ làng chài ven biển chuyển mình thành thủ phủ thể thao biển đến các đô thị không ngủ và vùng di sản trầm mặc, Việt Nam bước vào năm 2026 với diện mạo du lịch đa tầng trải nghiệm, đầy sức hút.

Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism,) năm 2025 Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phục hồi và tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Với đà tăng trưởng ấn tượng này, cùng với các chính sách visa mở cửa và sự phục hồi của các đường bay quốc tế, là cơ sở để kỳ vọng ngành du lịch tiếp tục tạo đột phá trong năm 2026, đưa Việt Nam tiến gần hơn vị thế điểm đến hàng đầu châu Á.

Dựa trên các bảng xếp hạng du lịch quốc tế giai đoạn 2025 - dự báo xu hướng 2026, dữ liệu tìm kiếm từ các nền tảng OTA như Agoda, Booking.com, Expedia,... cùng đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, dưới đây là 10 điểm đến Việt Nam được dự báo sẽ hút khách quốc tế mạnh mẽ nhất trong năm 2026.

Du khách đang vui chơi trên bãi biển Phú Quốc vào mùa hè 2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Phú Quốc

An Giang

Xuất hiện trong danh sách điểm đến thịnh hành năm 2026 của Expedia với mức tăng tìm kiếm 53%, đồng thời được Business Traveller gọi tên trong "hot list" toàn cầu, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Năm 2025, đảo ngọc ước đón 8,14 triệu lượt khách, tăng 104% so với năm trước, cho thấy hiệu quả rõ rệt từ chính sách visa cởi mở và mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng.

Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel, Phú Quốc tiếp tục là biểu tượng biển đảo của Việt Nam với hệ sinh thái resort, golf, beach club và tổ hợp giải trí ngày càng mở rộng. Điểm đến này đặc biệt hấp dẫn nhóm khách Đông Âu (CIS), Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ - những thị trường có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao.

Sở hữu loạt bãi tắm đẹp như Bãi Dài, Bãi Sao, Bãi Khem, cùng hệ sinh thái rừng - biển còn nguyên bản, du lịch Phú Quốc kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng cao cấp và trải nghiệm bản địa.

Việc chuẩn bị hạ tầng cho APEC 2027, cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng sân bay và tuyến tàu điện đô thị, tiếp tục tạo lực đẩy để Phú Quốc giữ vai trò "đầu tàu" du lịch biển đảo Việt Nam trong năm 2026.

Du khách khám phá làng chài Nhơn Hải (Quy Nhơn) vào cuối tháng 4. Ảnh: Phạm Như Phong.

Quy Nhơn

Gia Lai

Sau sáp nhập với Bình Định, Gia Lai sở hữu không gian du lịch hiếm có với cao nguyên - rừng núi - biển kết nối liền mạch trong một điểm đến.

Bên cạnh Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, thác Phú Cường hay thác K50 mang đậm dấu ấn Tây Nguyên, địa phương còn mở rộng ra dải biển Quy Nhơn với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Cù Lao Xanh mang đậm nét du lịch biển miền Trung.

Trong đó, phường Quy Nhơn xuất hiện trong danh sách "Best in Travel 2026" của tạp chí uy tín Lonely Planet, trở thành một trong 25 điểm du lịch hàng đầu năm 2026, bên cạnh khu phố Liberdade ở São Paulo (Brazil), Mexico City (Mexico), hạt Tipperary (Ireland) hay Phuket (Thái Lan).

Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 9 được xem là thời điểm lý tưởng để khám phá vùng biển này nhờ thời tiết khô ráo, dễ chịu.

Đáng chú ý, việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 được kỳ vọng tạo cú hích quảng bá mạnh mẽ, đưa Gia Lai nói chung, Quy Nhơn nói riêng trở thành điểm đến chiến lược mới của du lịch Việt Nam đối với du khách trong và ngoài nước.

Bãi biển Mũi Né thu hút du khách trong và ngoài nước đổ về lướt sóng trong mùa gió bấc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mũi Né

Lâm Đồng

Từ một làng chài ven biển, Mũi Né bất ngờ dẫn đầu xu hướng du lịch toàn cầu 2026 theo dự báo của Booking.com và xếp thứ 3 trong top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Year in Search 2025.

Mũi Né sở hữu địa thế đặc biệt với dải đất hình cánh cung tạo thành vùng vịnh nhỏ hiền hòa, bờ cát trắng trải dài và điều kiện gió lý tưởng gần như quanh năm.

Với khoảng 260 ngày gió mạnh mỗi năm, đặc biệt từ tháng 11 đến tháng 4, Mũi Né được mệnh danh là "thủ phủ" thể thao biển hàng đầu Đông Nam Á, lý tưởng cho lướt ván buồm, lướt ván diều...

Bên cạnh biển và gió, Mũi Né hấp dẫn du khách quốc tế bởi cảnh quan siêu thực của những đồi cát đỏ, trắng trải dài, suối Tiên len lỏi giữa vách đất đỏ và nhịp sống sôi động của làng chài buổi bình minh.

Với hơn 600 cơ sở lưu trú và gần 18.000 phòng, khu du lịch quốc gia Mũi Né đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến nghỉ dưỡng - trải nghiệm mạo hiểm lý tưởng.

Đảo Hòn Tre (Khánh Hòa) sở hữu nhiều khu vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của khách. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang từ lâu được xem là "thủ phủ biển" của miền Trung, nơi hội tụ những bãi biển xanh ngọc, hệ thống đảo lớn nhỏ và vùng biển giàu sinh thái bậc nhất Việt Nam. Với đường bờ biển dài, khí hậu ổn định và hệ thống resort 4-5 sao dày đặc, Nha Trang tiếp tục nằm trong top điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất trên Agoda.

Bên cạnh vịnh Nha Trang trứ danh, các hòn đảo hoang sơ như Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Một hay Bích Đầm hiện lên như những "viên ngọc ẩn mình", cùng nhịp sống ven biển chậm rãi tạo nên sức hút bền bỉ cho điểm đến này.

Theo báo cáo của Yanolja Research, Nha Trang ghi nhận bước thăng hạng ấn tượng, vươn lên vị trí 31 trong top 50 Chỉ số Sức hấp dẫn du lịch các thành phố toàn cầu 2024 (cao hơn Đà Nẵng và Hà Nội).

Sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay quốc tế, đặc biệt từ Trung Quốc và Singapore, giúp Nha Trang đang tiếp thêm lực đẩy cho thị trường quốc tế trong năm 2026, nhất là khách Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc.

Nhà thờ Đức Bà và loạt công trình biểu tượng của TP.HCM về đêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

TP.HCM

Là trung tâm kinh tế - văn hóa - giải trí lớn nhất cả nước, TP.HCM không chỉ là điểm đến mà còn là cửa ngõ đón khách quốc tế (inbound) của nhiều hành trình liên tuyến như Đồng bằng sông Cửu Long, Phú Quốc và Campuchia. Trong 11 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đón hơn 7,3 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Du lịch Việt, sức hút của TP.HCM đến từ hình ảnh một đô thị năng động, an toàn, nhịp sống về đêm sôi động, ẩm thực đường phố phong phú và vị trí trung chuyển chiến lược.

Sau sáp nhập, TP.HCM sở hữu hai sân bay, 89 bến cảng cùng hệ thống metro và đường cao tốc ngày càng hoàn thiện. Hạ tầng này kết hợp loạt mô hình du lịch từ biển đảo, rừng ngập mặn đến đô thị, công nghiệp và văn hóa làng nghề, tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch.

Năm 2025, TP.HCM tiếp tục củng cố vị thế khi được World Travel Awards vinh danh là Điểm đến du lịch công tác hàng đầu châu Á và Điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu châu Á.

Khách quốc tế ngồi xích lô dạo phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Hà Nội

Thủ đô hơn nghìn năm tuổi là điểm đến hiếm hoi nơi du lịch được dệt nên từ chiều sâu văn hóa - lịch sử, nơi phố cổ, hồ nước, làng nghề, và nhịp sống đời thường đan xen hài hòa.

Năm 2025, Hà Nội giành danh hiệu "Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á" tại World Culinary Awards, ghi nhận sự sáng tạo và khẳng định sức hút ngày càng lớn với du khách quốc tế. Từ phở, bún chả đến cà phê trứng, bia hơi vỉa hè, mỗi món ăn là một câu chuyện văn hóa, trải nghiệm, là "chìa khóa" giữ chân du khách.

Hà Nội tiếp tục giữ vai trò là cửa ngõ chính đón khách quốc tế phía Bắc, là điểm xuất phát cho các hành trình tới Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa, Hà Giang...

Phố cổ Hội An rực rỡ dưới ánh nắng vàng buổi sớm mai. Ảnh: Phạm Toàn.

Đà Nẵng - Hội An

Đà Nẵng

Sau sáp nhập, Đà Nẵng - Hội An trở thành một trong những cụm điểm đến hoàn chỉnh nhất trên bản đồ du lịch, nơi hội tụ núi, biển, đô thị hiện đại và di sản UNESCO, mang đến sự giao hòa giữa nhịp sống năng động của đô thị biển hiện đại và giá trị truyền thống của di sản Hội An

Theo ông Bùi Thanh Tú, lợi thế lớn nhất của khu vực này là hạ tầng hàng không phát triển, nhiều đường bay quốc tế, dễ dàng kết nối tới Huế và thánh địa Mỹ Sơn.

Tạp chí du lịch Mỹ AFAR đánh giá Đà Nẵng là một trong những điểm đến nổi bật toàn cầu năm 2026. Theo AFAR, Đà Nẵng là "một thành phố biển đang trỗi dậy mạnh mẽ của Đông Nam Á".

Trong năm 2025, với việc 5 hãng hàng không quốc tế như Emirates và Philippine Airlines mở các đường bay mới, Đà Nẵng được kết nối trực tiếp với nhiều điểm đến trọng yếu ở châu Á, qua đó củng cố vai trò cửa ngõ quốc tế thay vì chỉ là điểm dừng du lịch.

Du khách diện áo dài rảo bước trong Đại nội Huế dưới ánh nắng hè rực rỡ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Huế

Sau Năm Du lịch quốc gia 2025, Huế gia tăng mạnh độ nhận diện trên bản đồ du lịch quốc tế

"Không gian trầm mặc, hệ thống di tích giàu chiều sâu văn hóa - lịch sử và ẩm thực cung đình giúp Huế khác biệt rõ rệt so với các đô thị du lịch khác", ông Bùi Thanh Tú nhận xét.

Bên cạnh quần thể di tích Cố đô, ẩm thực Huế là một "ngôn ngữ riêng". Từ bún bò, bánh bèo đến ẩm thực cung đình cầu kỳ, mỗi món ăn đều phản ánh sự tinh tế, chuẩn mực và bề dày lịch sử.

Huế thường được kết hợp trong hành trình di sản miền Trung cùng Đà Nẵng - Hội An, như một điểm đến "sống chậm", cân bằng chuỗi trải nghiệm giữa nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa.

Du khách săn mây đẹp kỳ ảo trên đỉnh Fansipan, tháng 11/2024. Ảnh: Quỳnh Trang.

Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa và vùng núi Tây Bắc tiếp tục là điểm đến "must-visit" (phải ghé thăm) với khách quốc tế yêu thích thiên nhiên và phiêu lưu. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch Quốc tế BenThanh Tourist, khu vực này gây ấn tượng mạnh với dãy núi trùng điệp, ruộng bậc thang uốn lượn, cùng văn hóa bản địa độc đáo.

Các cung hiking, trekking qua các bản Tả Van, Lao Chải, hay trải nghiệm homestay giữa ruộng lúa hấp dẫn nhóm du khách yêu thiên nhiên, đặc biệt là khách trẻ từ châu Âu, Mỹ. Sự phát triển của hệ sinh thái nghỉ dưỡng 4-5 sao gần đây giúp Sa Pa tiếp cận thêm nhóm khách gia đình và khách quốc tế cao cấp.

Du thuyền cao cấp khám phá vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là một sản phẩm du lịch đường thuỷ nổi bật, thu hút đông đảo khách quốc tế. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Vịnh Hạ Long - Lan Hạ

Quảng Ninh, Hải Phòng

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) tạo nên cụm điểm đến biển đảo tiêu biểu của miền Bắc với địa hình karst kỳ vĩ, hệ sinh thái phong phú, hang động kỳ ảo cùng nhịp sống yên bình.

Nếu vịnh Hạ Long - di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận - nổi tiếng toàn cầu với hàng nghìn đảo đá vôi, Lan Hạ mang vẻ đẹp yên tĩnh, nguyên sơ hơn.

Du lịch tại đây gắn liền với những hành trình du thuyền nghỉ đêm 4-5 sao phong cách boutique - luxury, cùng các tour trải nghiệm sinh thái, chèo kayak, ngắm hoàng hôn,... Vịnh Hạ Long và Lan Hạ tiếp tục thu hút khách ở phân khúc trung và cao cấp, đáp ứng xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khám phá, đặc biệt thu hút nhóm khách chi tiêu tốt.