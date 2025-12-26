Chiêu 'đuổi khách' trong bất lực của cố đô Nhật Bản

Quá tải với hàng triệu lượt du khách mỗi năm, Kyoto - biểu tượng văn hóa của Nhật Bản - siết hành vi du khách và tăng mạnh thuế lưu trú từ tháng 3/2026.

Du khách vây quanh chụp ảnh geisha ở Kyoto. Ảnh: Bloomberg/The Japan Times.

Suốt nhiều năm, hình ảnh du khách giơ điện thoại chụp selfie trước đền chùa, chen chân trong những con hẻm ở cố đô Kyoto đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc. Nhưng đến cuối năm 2025, mọi thứ đã chạm ngưỡng chịu đựng, News.com.au viết.

Các đền thờ và miếu cổ bị bao vây bởi đám đông đông không kém Disneyland. Những geisha - biểu tượng tinh tế của cố đô - phải lẩn vào các hẻm khuất để tránh bị chụp ảnh lén. Không gian từng được xem là tĩnh lặng nhất Nhật Bản giờ đây đặc quánh tiếng người.

Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), trong tháng 9/2025, Nhật Bản đón khoảng 3,3 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất lịch sử - và Kyoto là một trong những điểm đến chịu áp lực nặng nề nhất. Chính quyền thành phố đã chịu đựng quá đủ và bắt đầu các biện pháp mạnh tay như cấm du khách tiếp cận một số con hẻm nơi các geisha sinh sống và làm việc.

Chưa dừng lại ở đó, Kyoto chuẩn bị áp dụng thuế du lịch mới từ tháng 3/2026. Mỗi du khách sẽ phải trả thêm phí lưu trú trên mỗi đêm, với mức tăng được mô tả là "chưa từng có trong tiền lệ". Với phân khúc khách sạn cao cấp, mức thuế tăng gấp 10 lần so với hiện tại; ở phân khúc trung và bình dân, mức thuế tăng gấp 2-4 lần.

Đây là cú đánh trực diện vào túi tiền của du khách - một sự thay đổi bị nhiều người gọi là "khắc nghiệt", nhưng theo chính quyền Kyoto, đó là cách duy nhất để cứu thành phố khỏi tình trạng quá tải.

Vừa trở về từ Nhật Bản, cây bút du lịch Jean-Paul Pelosi thẳng thắn thừa nhận: "Đám đông ở Kyoto đủ sức để làm giảm sự hào hứng của bạn. Trải nghiệm giờ đây hối hả không khác Venice hay các đảo khác ở Hy Lạp".

Pelosi kể rằng việc thưởng thức một bữa tối yên tĩnh cũng trở thành thử thách. "Dường như ai cũng ăn uống theo cùng một danh sách gợi ý trên TikTok. Các quán ăn gia đình ở chợ thắng lớn, nhưng những người muốn ngồi ăn một bữa thư thả lại trông thật lạc lõng giữa đám đông ấy".

Đám đông du khách đi bộ dọc chợ Nishiki ở Kyoto tháng 3/2023. Ảnh: Reuters.

Trong đó, chợ Nishiki - "nhà bếp của Kyoto" - vẫn là điểm nóng nhất. Mùi đồ nướng, những quầy hàng rực rỡ thu hút từng đoàn khách lớn. Tuy nhiên, việc di chuyển giữa biển người nơi đây cũng đòi hỏi kỹ năng không khác gì đấu vật Sumo.

Chỉ khi hoàng hôn buông xuống, Kyoto mới phần nào trở về vẻ dịu dàng vốn có. Rẽ khỏi trục chính, du khách vẫn có thể tìm thấy những con phố đèn lồng vắng xe cộ, mang đậm dáng dấp của Kyoto xưa.

Nhật Bản không muốn từ chối du khách, họ chỉ muốn phân bổ lại dòng người. Thay vì dồn về Tokyo và Kyoto, JNTO đang tích cực gợi ý những điểm đến mùa đông ít người hơn như: Shikaribetsuko-Kotan - ngôi làng băng trên hồ đông cứng, với Ice Bar và suối nước nóng ngoài trời.

Bên cạnh đó, khách có thể ghé thăm núi Hakkoda được mệnh danh là vương quốc của "quái vật tuyết" hay Zao Onsen Ski Resort - nơi du khách có thể kết hợp trượt tuyết và tắm suối khoáng nóng.

Du khách có thể ghé thăm vương quốc của "quái vật tuyết" trên núi Hakkoda. Ảnh: JNTO.

Theo Condé Nast Traveler, Nhật Bản tiếp tục được bình chọn là "Quốc gia hấp dẫn nhất thế giới" 3 năm liên tiếp, minh chứng sức hấp dẫn của xứ sở mặt trời mọc. Tokyo đứng đầu hạng mục "Thành phố lớn hấp dẫn nhất thế giới", còn Kyoto xếp thứ hai. Thế nhưng, chính danh hiệu ấy lại đẩy Kyoto vào thế tiến thoái lưỡng nan: tiếp tục đón khách bằng mọi giá hoặc chấp nhận mất lòng du khách để cứu lấy linh hồn cố đô.

Theo JNTO, khách Việt đến Nhật cũng tăng mạnh. Trong 10 tháng đầu 2025 đạt 583.000 lượt, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, số khách Việt đến Nhật trong năm 2025 hứa hẹn sẽ vượt năm 2024 và tiếp tục ghi thêm kỷ lục mới, là năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận đạt mức cao nhất từ trước tới nay.