Tiếc nuối nhìn những con gấu trúc cuối cùng sắp rời Nhật Bản

Nhật Bản có thể lần đầu không còn gấu trúc sau 50 năm, khi cặp gấu trúc sinh đôi Xiao Xiao và Lei Lei tại vườn thú Ueno dự kiến trở về Trung Quốc vào cuối tháng 1/2026.

Du khách chụp ảnh cặp gấu trúc khổng lồ sinh đôi Xiao Xiao và Lei Lei. Ảnh: VCG.

Một ngày sau khi thông tin cặp gấu trúc sinh đôi Xiao Xiao và Lei Lei tại vườn thú Ueno (Nhật Bản) sẽ trở về Trung Quốc vào cuối tháng 1 được lan truyền, dòng người đổ về điểm tham quan này tăng đột biến. Hàng nghìn du khách chấp nhận xếp hàng nhiều giờ chỉ để được gặp hai chú gấu trúc lần cuối. Có người không giấu được xúc động vì sắp phải chia tay biểu tượng được yêu mến suốt nhiều năm.

Theo Đài truyền hình Asahi, đến trưa 16/12, thời gian chờ vào cửa lên tới 4 tiếng, buộc ban quản lý phải đóng đăng ký tham quan trong ngày từ 13h.

TBS News cho biết khoảng 1.600 người có mặt từ sớm, xếp hàng trước giờ mở cửa, trong khi khu vực tham quan gấu trúc được tách riêng và giới hạn thời gian mỗi lượt khoảng một phút. Từ ngày 23/12, việc tham quan phải đặt chỗ trước, ngày cuối cùng để công chúng được ngắm nhìn cặp gấu trúc là 25/1 năm sau.

Du khách xếp hàng chờ xem hai chú gấu trúc khổng lồ Xiao Xiao và Lei Lei tại vườn thú Ueno ở Tokyo vào ngày 16/12. Ảnh: VCG.

Bên trong chuồng, gấu trúc cái Lei Lei vẫn thản nhiên gặm tre, dường như không bận tâm đến bầu không khí náo nhiệt bên ngoài. Takahiro Takauji, nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh gấu trúc hàng ngày, cho biết ông chỉ có vài chục giây mỗi lượt và đã chụp tới khoảng 4.000 bức ảnh trong quãng thời gian ngắn ngủi đó.

Nhiều du khách chia sẻ cảm xúc tiếc nuối. Có người nói họ đã gắn bó với vườn thú Ueno từ thời gấu trúc Xiang Xiang; người khác chỉ mong gửi lời cảm ơn vì “những niềm vui mà gấu trúc mang lại”, đồng thời bày tỏ hy vọng hai chú gấu trúc luôn khỏe mạnh khi trở về quê hương.

Cặp gấu trúc sinh đôi tại Ueno hiện là những cá thể gấu trúc khổng lồ duy nhất ở Nhật Bản. Asahi Shimbun cho biết dù Tokyo đã đề nghị Trung Quốc cho mượn thêm gấu trúc, triển vọng thực hiện vẫn chưa rõ ràng. Điều này làm dấy lên khả năng Nhật Bản sẽ rơi vào tình trạng “không có gấu trúc” lần đầu tiên sau khoảng 50 năm.

Du khách ngắm nhìn gấu trúc khổng lồ Lei Lei tại vườn thú Ueno (Tokyo) vào ngày 16/12, một ngày sau khi Nhật Bản thông báo sẽ trả lại những chú gấu trúc này cho Trung Quốc vào tháng 1/2026. Ảnh: VCG.

Bối cảnh quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc gần đây xấu đi càng khiến người yêu thích gấu trúc lo lắng.

Trước câu hỏi về khả năng tiếp tục hợp tác bảo tồn gấu trúc với Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho hay đã chuyển vấn đề tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền.