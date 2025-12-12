Mỹ - Nhật phô diễn sức mạnh giữa căng thẳng với Trung Quốc

Sự xuất hiện dồn dập của B-52, tàu sân bay Mỹ và hoạt động giám sát của Nhật diễn ra đúng lúc Trung Quốc - Nga gia tăng tuần tra chung.

Các tiêm kích Nhật Bản cùng máy bay ném bom B-52 của Mỹ tiến hành diễn tập chung hôm 10/12 (giờ địa phương), trong khi tàu sân bay USS George Washington cập cảng Yokosuka một ngày sau đó, thể hiện cam kết quân sự của Washington giữa bối cảnh căng thẳng Trung - Nhật leo thang.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ (SDF) và quân đội Mỹ tổ chức cuộc tập trận trong tình hình “môi trường an ninh quanh Nhật Bản ngày càng nghiêm trọng”.

“Thông qua cuộc diễn tập, hai bên tái khẳng định quyết tâm không để bất kỳ hành động đơn phương nào thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, đồng thời thể hiện mức độ sẵn sàng của SDF và quân đội Mỹ, qua đó tăng cường năng lực răn đe và ứng phó của liên minh Mỹ - Nhật”, thông cáo nêu rõ.

Một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ (dưới) và các máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung trên Biển Nhật Bản hôm 10/12. Ảnh: Văn phòng Tham mưu Liên hợp Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Theo Tokyo, sáu tiêm kích Nhật Bản gồm F-35 và F-15 chia đều đã phối hợp với hai máy bay B-52 của Mỹ thực hiện nhiều bài huấn luyện chiến thuật trên vùng biển Nhật Bản (biển Đông Hải).

Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương của Mỹ nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng việc huấn luyện chung “khẳng định cam kết đối với liên minh Mỹ - Nhật và củng cố năng lực răn đe nhằm bảo đảm khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Ở một diễn biến khác, căn cứ hải quân Yokosuka cho biết tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington - với thủy thủ đoàn gần 4.820 người - đã cập cảng vào ngày 11/12 sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện và tuần tra với các đồng minh.

Những động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc và Nga tổ chức tuần tra chung trên vùng trời tây Thái Bình Dương. Hai nước bị cáo buộc đã đưa máy bay vào vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc và khu vực tiếp giáp không phận Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói rằng hoạt động tuần tra nằm trong kế hoạch hợp tác thường niên Trung - Nga, thể hiện “quyết tâm và năng lực chung trong ứng phó thách thức an ninh và duy trì ổn định khu vực”.

“Nhật Bản không cần làm quá lên hay xem đây là vấn đề cá nhân”, ông Quách nói thêm.

Cũng trong ngày 9/12, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc bị phát hiện hoạt động gần Nhật Bản và tiến hành huấn luyện cất - hạ cánh máy bay.

Trước đó, Tokyo tố cáo tiêm kích Trung Quốc hai lần khóa radar vào máy bay F-15 của Nhật - hành động được coi là tín hiệu tấn công tiềm tàng. Bắc Kinh phản ứng gay gắt, cáo buộc Nhật Bản “quấy rối” lực lượng Trung Quốc dù các hoạt động tập trận đã được công bố từ trước và cho rằng Tokyo mới là bên gây nguy hiểm an toàn bay.

Nhật Bản tiếp tục theo dõi sát hoạt động quân sự của Trung Quốc, thông báo hôm 10/12 rằng một tàu hộ vệ lớp Jiangkai II đã đi qua eo biển Osumi theo hướng biển Hoa Đông. Một tàu hộ vệ khác cũng được ghi nhận di chuyển theo hướng tây bắc, giữa Okinawa và đảo Miyako.

Căng thẳng khu vực gia tăng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố tháng trước rằng Tokyo có thể cân nhắc hành động quân sự nếu xảy ra tấn công vào Đài Loan. Trung Quốc sau đó đáp trả bằng các biện pháp ngoại giao và kinh tế.