Thủ tướng Nhật phàn nàn về toilet ở nhà Quốc hội

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng hơn 50 nữ nghị sĩ kiến nghị tăng số lượng nhà vệ sinh nữ tại tòa nhà Quốc hội.

Bà Takaichi xuất hiện trong một buổi họp báo tại văn phòng của Thủ tướng Nhật ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 17/12/2025. Ảnh: Reuters.

Bà Takaichi cùng 57 nữ nghị sĩ đã đệ đơn kiến nghị, yêu cầu tăng số lượng nhà vệ sinh dành cho nữ trong tòa nhà Quốc hội Nhật Bản. Kiến nghị được đưa ra sau khi tình trạng xếp hàng chờ đợi kéo dài trong nhà vệ sinh nữ diễn ra liên tục.

Theo đơn kiến nghị do các nữ nghị sĩ đệ trình ngày 12/12, hiện chỉ có hai buồng vệ sinh nữ nằm ở gần hội trường chính, nơi diễn ra các phiên họp toàn thể. Trong khi số lượng nữ nghị sĩ tại Hạ viện Nhật Bản là 73 người, tương đương gần 16% số ghế tại Hạ viện. Tại Thượng viện, số lượng nữ nghị sĩ là 74 người, trong tổng số 248 ghế.

Đơn kiến nghị liên đảng nhận định tình trạng thiếu nhà vệ sinh là “một vấn đề quan trọng, bởi nó có thể ảnh hưởng đến tiến trình làm việc và hiệu quả thực thi nhiệm vụ”.

Theo đảng Dân chủ Lập hiến (CDP), đề xuất đã nhận được sự hậu thuẫn từ các nữ nghị sĩ thuộc bảy đảng phái khác nhau, cùng một số nghị sĩ độc lập.

“Trước mỗi phiên họp toàn thể, rất nhiều nữ nghị sĩ phải xếp hàng dài trước nhà vệ sinh dành cho nữ”, bà Yasuko Komiyama, nghị sĩ đảng Dân chủ Lập hiến, cho biết.

Trong một bài đăng trên Facebook, nữ nghị sĩ Yasuko Komiyama nhấn mạnh vấn đề thiếu nhà vệ sinh nữ không chỉ tác động đến các nữ nghị sĩ, mà còn ảnh hưởng tới các nhân sự nữ làm việc trong tòa nhà Quốc hội của Nhật, bởi số lượng nữ nhà báo tác nghiệp tại Quốc hội cũng ngày càng tăng.

Nữ nghị sĩ Tomoe Ishii cho biết tình trạng thiếu nhà vệ sinh dành cho nữ đã “tồn tại từ lâu” tại Nhật Bản. “Trong xã hội vẫn tồn tại sự ngần ngại khi đề cập đến việc cần bổ sung nhà vệ sinh cho phụ nữ”, bà Ishii cho hay.

Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản nằm ở thủ đô Tokyo được xây dựng từ năm 1936, trước thời điểm phụ nữ nước này có quyền bầu cử. Phải gần một thập kỷ sau, vào năm 1945, phụ nữ Nhật mới được bỏ phiếu, và một năm sau đó mới có nữ nghị sĩ đầu tiên được bầu vào Quốc hội.