200 lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản hoãn chuyến thăm Trung Quốc

Đoàn 200 doanh nghiệp Nhật Bản đã hoãn chuyến công tác thường niên tới Trung Quốc lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ do căng thẳng hai nước chưa hạ nhiệt.

Quan hệ Nhật Bản và Trung Quốc gần đây căng thẳng. Ảnh: Jiji Press.

Theo South China Morning Post, Hiệp hội Kinh tế Nhật - Trung (JCEA) ngày 1/1 thông báo tạm hoãn chuyến công tác 4 ngày tới Bắc Kinh của đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản, vốn dự kiến khởi hành vào ngày 20/1, do khó thu xếp cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, cũng như khả năng đạt được kết quả không cao.

"Dù đã nỗ lực để thực hiện chuyến công tác trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc thu xếp các buổi làm việc với giới chức Trung Quốc, đặc biệt là các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao", JCEA giải thích về lý do tạm hoãn.

Theo báo cáo, phái đoàn dự kiến gồm các CEO từ Mitsubishi Corp và Panasonic Holdings, cùng với đại diện ba nhóm vận động hành lang kinh doanh lớn (Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản, Hiệp hội Kinh tế Nhật Bản - Trung Quốc và Phòng Thương mại & Công nghiệp Nhật Bản). Bản dự thảo lịch trình tiết lộ phái đoàn muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Chuyến thăm Bắc Kinh là truyền thống thường niên có từ năm 1975, chỉ bị gián đoạn trong đại dịch Covid-19 và năm 2012 khi quan hệ song phương xấu đi sau tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku ở biển Hoa Đông.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Lâm Kiến - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - tiếp tục lên án phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc). Hồi tháng 11/2025, bà Takaichi tuyên bố trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công, Tokyo có thể cân nhắc triển khai Lực lượng Phòng vệ nếu xung đột đó đe dọa an ninh quốc gia.

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Nhật Bản có những hành động cụ thể, đối mặt với nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại trong quan hệ Trung - Nhật, suy ngẫm và sửa chữa sai lầm, rút ​​lại những phát ngôn sai lầm của bà Takaichi và tạo điều kiện cần thiết cho đối thoại bình thường giữa Trung Quốc và Nhật Bản”, ông nói.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, chiếm khoảng 20% ​​tổng kim ngạch thương mại của Nhật Bản vào năm 2024.